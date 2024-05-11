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سمعت صوتا غريبا من داخل فرن مطبخها عند الخامسة صباحا... لن تصدقوا ما الذي عثرت عليه بالداخل! (صور)
منوعات
2024-05-11 | 12:54
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سمعت صوتا غريبا من داخل فرن مطبخها عند الخامسة صباحا... لن تصدقوا ما الذي عثرت عليه بالداخل! (صور)
سمع زوجان أصواتًا غريبة قادمة من فرنهما في الساعة 5.30 صباحًا، ليكتشفا أمرا غريبا، وقررا الاحتفاظ بما بداخله.
ويقول الزوج والزوجة إنهما كانا يستسقظان باستمرار في الليل على أصوات قادمة من مطبخهما، ثم قاما في النهاية باكتشاف أن مصدر الصوت هو فتحة الفرن. وبعد ساعات من محاولة تفكيك فتحة التهوئة والعثور على مصدر الضجيج، فوجئا باكتشاف قطة محاصرة بالداخل، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وقال الزوجان، على موقع Reddit، إنهما كانا يأملان أن تخرج القطة بمحض إرادتها. وعندما لم يحدث ذلك، كان عليهما بذل المزيد من العمل لإنقاذ "موغي".
وشارك المستخدم SoCalChrisW الاكتشاف الجامح، مدعيًا أنه قام بإقناع القط بالخروم مستخدما قطعة من التونة ومنشفة صغيرة. وكتب: "استيقظت زوجتي هذا الصباح على صوت مواء".
"لقد تتبعت الأمر وصولاً إلى غطاء فتحة التهوئة في موقدنا، وأيقظتني. وبحلول الساعة 5:30، أزيل غطاء فتحة التهوية والمروحة، وكنت لا أزال أحاول إخراج قطتي."
لكن المستخدم أضاف أن أعمال التجديد الرديئة التي قام بها مالك سابق جعلت جهود الإنقاذ أكثر صعوبة. "بحلول الساعة 6:30 كنت في العلية أبحث عن طريقة لتفكيك فتحة التهوية لتحريرها، لكن منزلنا تعرض لبعض الأعمال المشكوك فيها من قبل المالك، لذلك لم أتمكن من تفكيكه من دون تدميره... لذلك تركته مفتوحًا، على أمل أن تخرج القطة في النهاية. لكن الأمر لم يحدث".
وفي النهاية ظهرت القطة وتركت لترتاح لبضع ساعات قبل أن يقرر الثنائي الاحتفاظ بها. وتابع المستخدم: "يبدو أنها اختارتنا نوعًا ما وتريد الانضمام إلينا، وهي سعيدة جدًا ببقائها معنا هنا بينما تستعيد راحتها من المحنة التي استمرت ساعات عدة هذا الصباح."
Wife woke me up at 5am this morning saying that our stove was meowing.
by
u/SoCalChrisW
in
cats
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غريبا
مطبخها
الخامسة
صباحا...
تصدقوا
بالداخل!
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