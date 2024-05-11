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دهسته بسيارتها ثم توجهت نحوه وقبلته... ما فعلته بعد ذلك مرعب! (فيديو)

منوعات
2024-05-11 | 15:47
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دهسته بسيارتها ثم توجهت نحوه وقبلته... ما فعلته بعد ذلك مرعب! (فيديو)
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دهسته بسيارتها ثم توجهت نحوه وقبلته... ما فعلته بعد ذلك مرعب! (فيديو)

قُتل رجل في هيوستن، تكساس، في وضح النهار يوم 3 أيار، وتم التقاط لحظاته الأخيرة بواسطة كاميرا مراقبة قريبة.، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وفي لقطات أمنية لقتله يمكن رؤية الضحية، ستيفن أندرسون، البالغ من العمر 64 عامًا، وهو يسير في Woodridge Square Drive في هيوستن لالتقاط البريد عندما صدمته سيارة فجأة.

السائقة، الذي حددته الشرطة بأنه كارون فيشر البالغة من العمر 20 عامًا، عادت بالسيارة إلى الخلف ودهست أندرسون، بينما حاول العديد من شهود العيان في المنطقة السكنية مساعدته.

كما خرج أحد الجيران أيضًا من أحد المباني وهو يحمل وسادة، على ما يبدو ليعطيها للرجل المصاب، عندما تعود السائقة، هذه المرة خارج السيارة، وهي تحمل سكينًا.

وتم تعتيم الجزء التالي من الفيديو الأمني ، ولكن وفقًا للمنفذ، تظهر السائقة وهي تقلب جسد الضحية "المتعرج"، وتمتد على جانبيه وتقبله، ثم تطعنه تسع مرات.

وبعد ذلك، تبتعد السائقة عن مكان الجريمة بينما لا يزال الجيران يراقبونها.

وبعد وصول الضباط إلى مكان الحادث المميت والطعن الذي وقع حوالي الساعة 7:50 مساءً. بالتوقيت المحلي، تم العثور على الضحية فاقدًا للوعي في الممر، وفقًا لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة هيوستن.

وقالت الشرطة إن الرجل أصيب بطعنات عدة وتم إعلان وفاته في مكان الحادث.

وبفضل المعلومات التي قدمها شهود عيان، تمكنت السلطات من تحديد مكان فيشر، وتم اعتقالها واستجوابها من قبل المحققين.

وتم حجز فيشر في سجن مقاطعة هاريس ووجهت إليها تهمة القتل العمد، حيث تم احتجازها بكفالة قدرها 2 مليون دولار.

وتظهر سجلات السجن أنه اتُهمت أيضًا بالاعتداء على العاملين في المستشفى، فضلاً عن التهرب من الاعتقال بسيارة.

وقال الجيران الذين شهدوا مقتل أندرسون لقناة KTRK-TV إنهم أصيبوا بصدمة نفسية بسبب الأحداث.


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