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أخطر جسم على وجه الأرض... يمكن أن يقتلك في يومين إذا نظرت إليه لمدة 5 دقائق فقط! (صور)

منوعات
2024-05-11 | 16:01
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أخطر جسم على وجه الأرض... يمكن أن يقتلك في يومين إذا نظرت إليه لمدة 5 دقائق فقط! (صور)
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5min
أخطر جسم على وجه الأرض... يمكن أن يقتلك في يومين إذا نظرت إليه لمدة 5 دقائق فقط! (صور)

قد يبدو الأمر خارقًا للطبيعة، ولكن يوجد جسم حقيقي مميت جدًا لدرجة أن مجرد النظر إليه قد يؤدي إلى مقتلك.

300 ثانية فقط في الغرفة التي تسمى "قدم الفيل" ستترك لك يومين فقط للعيش.

هذا اللغز القاتل هو عبارة عن كتلة بعرض مترين من الحمم المتصلبة التي تشكلت من القلب المنصهر لمفاعل تشيرنوبيل النووي.

وبسبب الإشعاع الشديد، لم يتم التقاط سوى عدد قليل من الصور لقدم الفيل، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وحتى الآن، بعد مرور ما يقرب من 40 عامًا على الانهيار، قد يكون الدخول إلى الغرفة بهذا الجسم مميتًا وقد يستمر التهديد لقرون مقبلة.

في 26 نيسان 1986، شهد المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا زيادة غير متوقعة في الطاقة.

وعندما فشلت إجراءات الإغلاق الطارئة، ارتفعت درجات الحرارة في القلب إلى مستويات أعلى.

وبحلول الوقت الذي تم فيه إدخال قضبان التحكم التي تبطئ التفاعل، كان الوقت قد فات وتسببت درجات الحرارة الشديدة في تشقق القضبان.

وسرعان ما تبخر ماء التبريد، مما أدى إلى زيادة الضغط حتى انفجر المفاعل نفسه في أسوأ كارثة نووية في تاريخ البشرية.

وفي ذلك الخريف، بينما كانت أطقم الطوارئ تكافح لاحتواء الإشعاع، اكتشفوا غرفة أسفل المفاعل أصبحت واحدة من أخطر الأماكن على هذا الكوكب.

وأصبح المفاعل ساخنًا جدًا لدرجة أن الفولاذ والخرسانة المستخدمة لحماية قلب المفاعل ذابت وتحولت إلى حمم مشعة.

وعلى الرغم من اعتقاد أطقم التنظيف الأولية أن هذه المادة لم تكن في الواقع وقودًا نوويًا من المفاعل.

وعندما أصبح قلب المفاعل حرجًا، قام ببساطة بإذابة المواد المستخدمة لإيوائه والتي سقطت ببطء عبر أرضية المفاعل.

وعندما شقت طريقها عبر الأنابيب والخرسانة في المفاعل رقم 4، التقطت المادة المزيد من المكونات، وتغيرت وتحولت إلى فوضى معقدة من المواد الكيميائية المشعة.

وعندما برد هذا الخليط من الرمل والخرسانة والوقود النووي أخيرًا، تحول إلى مادة جديدة تسمى الكوريوم.

كتلة واحدة من الكوريوم، التي سقطت في ممر البخار أسفل المفاعل، أصبحت تعرف باسم قدم الفيل بسبب شكلها المميز.

وفي عام 1986، كانت قدم الفيل تفرز 10000 رونتجن (مقياس للإشعاع) في الساعة - حوالي 1000 مرة من الجرعة المطلوبة لإصابتك بالسرطان.

وفي السياق، فإن ساعة من الإشعاع عند هذا المستوى تعادل الحصول على أربعة ملايين ونصف من الأشعة السينية على الصدر.

وفي 30 ثانية من التعرض، سوف تشعر بالدوار والتعب خلال أسبوع.

وبعد دقيقتين في الغرفة، ستبدأ خلاياك بالنزيف، وبعد أربع دقائق يبدأ القيء والإسهال والحمى.

وأخيرًا، بعد خمس دقائق فقط، من المؤكد تقريبًا أنك ستموت بعد يومين.

وعندما وصل طاقم التنظيف، الذين يطلق عليهم اسم "المصفون"، وجدوا أن قدم الفيل لا تزال مشعة جدًا بحيث لا يمكن الاقتراب منها.

وباستخدام كاميرا تم تجميعها على عجل على عجلات، وتمكن الطاقم من الحصول على صورة للقدم.

وبعد مرور عشر سنوات، تمكنت وزارة الطاقة الأميركية، التي وثقت حادث تشيرنوبيل على نطاق واسع، من الحصول على بعض الصور لقدم الفيل.

وفي بعض صور قدم الفيل، يمكنك رؤية رجل يرتدي معطفًا برتقاليًا، يُعتقد أنه أرتور كورنييف، نائب مدير Shelter Object.

والتقط أرتور هذه الصورة لنفسه باستخدام كاميرا مؤجلة زمنيًا للحد من تعرضه للإشعاع.

وبحلول هذا الوقت، كانت فقاعة الكوريوم تنبعث منها حوالي عُشر الإشعاع الذي كانت تصدره في الأصل.

لقد نجا أرتور بالفعل من هذه التجربة، حيث قام بمئات الرحلات لزيارة موقع الكارثة وشاهد قدم الفيل أكثر من أي شخص آخر.

وفي عام 2021، كان لا يزال يعيش في أوكرانيا بحسب إحدى الصحف المحلية، لكن من غير المعروف ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

ومع ذلك، فحتى التعرض لمدة 500 ثانية من شأنه أن يسبب مرضًا إشعاعيًا خفيفًا، في حين أن ساعة واحدة قد تكون قاتلة.

وظلت مستويات الإشعاع بالقرب من قدم الفيل مرتفعة للغاية لدرجة أنها تداخلت مع الفيلم المستخدم في تصويرها.

وفي عام 2016، تم وضع مأوى من الخرسانة والفولاذ يسمى "الحبس الآمن الجديد" فوق المفاعلات لمنع أي تسربات أخرى.

وقد تم تعزيزه بهيكل فولاذي لضمان عدم تطاير غبار اليورانيوم في حال حدوث انفجار آخر.

ونظرًا لأن الكوريوم نادر جدًا، حيث تم إنتاجه خمس مرات فقط في التاريخ، فلا أحد متأكد تمامًا من كيفية تغير قدم الفيل مع مرور الوقت.

وفي حين أن المواد النووية تبرد ببطء، فمن المرجح أن تظل خطرة لسنوات عديدة مقبلة.
 

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