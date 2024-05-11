اغتصبها والدها منذ أن كان عمرها 12 سنة... قصة صادمة: "توسلني ليأخذ عذريتي وطلب مني الزواج" وهذه التفاصيل!

بدت حياة عائلة إيلي أشبروك مثالية من الخارج عندما كانت تكبر، مع عائلة داعمة من حولها بما في ذلك الأب "المثالي".
لكن خلف الأبواب المغلقة، كانت حياة إيلي في سانت هيلينز، ميرسيسايد، أبعد ما تكون عن الوحدة الأسرية المثالية التي رآها الناس، حيث تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل والدها لمدة ست سنوات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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وبدأ ديفيد أشبروك، البالغ من العمر 59 عامًا، حملة الإساءة الدنيئة التي استمرت لستة أعوام ضد ابنته عندما كان عمرها 12 عامًا فقط.
وقام المتحرش بالأطفال بإساءة معاملة إيلي، التي تبلغ الآن 23 عامًا، في المعهد الموسيقي العائلي أسبوعيًا، بينما كان أفراد عائلتها ينامون في الطابق العلوي.
وفي تشرين الأول 2023، حُكم على ديفيد بالسجن لمدة 15 عامًا، والآن، تنازلت إيلي بشجاعة عن عدم الكشف عن هويتها لرفع مستوى الوعي للناجين من الاعتداء الجنسي.
وتقول إيلي، وهي معالجة مطالبات بالإصابات الجنائية: "يكبر معظم الأطفال وهم خائفون من الوحوش، لكنه كان وحشًا وكان علي أن أدعوه "أبي". لقد سرق مني طفولتي والآن حان دوره ليعاني في السجن."
وتابعت: "أريد أن يعرف الناجون الآخرون أنك اذا كنت تمر بوقت عصيب الآن، فهذا لا يعني أنك لن تحصل على نهاية رائعة. حياتي تبدأ أخيرا الآن."
وأثناء نشأتها، كان والدا إيلي متزوجين بسعادة وكانا معًا منذ العشرينات من عمرهما. عاشت معهم ومع شقيقها الأصغر في منزل من طابق واحد مكون من ثلاثة أسرة في سانت هيلينز، ميرسيسايد.
وقالت: "لقد كنت فتاة أبي منذ ولادتي. عملت أمي في الإدارة وكانت تتولى العمل من الساعة 9 إلى 5، بينما كان أبي يمتلك شركة خاصة به في وضع الطوب... سارت أعماله بشكل جيد لدرجة أنني عندما كنت في العاشرة من عمري، انتقلنا إلى منزل أكبر مكون من طابقين."
وتابعت: "لقد كان الأب الأعظم الذي أحب الاهتمام بعائلتنا. كان يقدم لنا الهدايا، ويأخذنا في رحلات نهاية الأسبوع، وفي إجازات متكررة في الصيف. كما أنفق الكثير على تجديد المنزل"... ولكن مع تقدم إيلي في السن، لاحظت أن والدها يمنحها المزيد من المودة عندما يُتركان بمفردهما.
ثم في عام 2013، عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، استيقظت على تسلله إلى غرفة نومها في منتصف الليل.
وقالت: "فجأة، بدأ يقبلني في كل مكان. ثم وضع يديه داخل ملابس نومي... لم أفهم ما كان يحدث. بعد ذلك، عاد إلى الفراش مع أمي واعتقدت أن الأمر طبيعي، وأن هذا ما يفعله الآباء... خصوصًا أنه في اليوم التالي، كان أبي يتصرف بشكل طبيعي تمامًا في المنزل... مرتبكة وخائفة، لم أخبر أحدا."
وأضافت: "منذ ذلك الحين، كان يأتي بانتظام إلى غرفتي في الليل، ويجبرني على لمسه أيضًا. لقد تركني دائمًا أشعر بالاشمئزاز."
منذ ذلك الحين، افترس ديفيد ابنته عندما تغادر زوجته المنزل، وكثيرًا ما كان يتوسل إلى إيلي للسماح له بأخذ عذريتها. عندما كان عمرها 13 عامًا، في عام 2014، اغتصبها للمرة الأولى.
وقالت إيلي: "في النهار، كان لا يزال يتصرف كأفضل زوج لأمي. كان عماتي وأعمامتي يخبرونني كم كنت محظوظة بوجود والدي عندما يقومون بزيارتنا. كنت دائمًا أقاوم دموعي، وأفكر لو كانوا يعرفون فقط، شعرت بالعزلة الشديدة... ومع مرور السنين، بدأ هوس أبي بي يؤثر على زواجه وزواج أمي. لقد تباعدا وتجادلا كثيرًا. لم يكن لدى أمي أي فكرة رغم ذلك."
"كان أبي يقول لي كيف سينفصلان وأنه سيتولى رعايتي وسنتمكن من العيش بمفردنا معًا في شقة. لقد كان يخيفني دائما. ولحسن الحظ، لم ينفصل هو وأمي أبدًا"، وفق ما روت.
وسرعان ما تفاقمت حملة الإساءة التي قام بها ديفيد، وبدأ في إخضاع إيلي للاغتصاب في المعهد الموسيقي العائلي كل أسبوع.
وأردفت إيلي: "كل ليلة خميس، في الساعة الواحدة صباحًا، كان يجبرني على الذهاب إلى الحديقة الشتوية وكان يصنع لي غرفة نوم مزيفة... في بعض الأحيان كان يسمع صريرًا في الطابق العلوي، فيتجمد. كنت أدعو أمي دائمًا أن تقبض عليه متلبسًا. لكن ذلك لم يحدث قط. واستمر لسنوات... الخجل والإحراج والاشمئزاز الذي شعرت به كان مقززًا. في بعض الأحيان كنت أمرض جسديا بعد ذلك. لم أكن أعرف أبدًا سبب حدوث ذلك لي."
"وتابعت: "عندما كبرت، شعرت بأنني محاصرة. لم أكن أرغب في تفكيك الأسرة، وكنت قلقة من ألا يصدقني أحد."
في هذه الأثناء، عندما وصلت إيلي إلى سنوات مراهقتها الأكبر، لعب ديفيد دور الأب الشغوف، حيث أمطرها بالملابس والأحذية والمكياج.
وغالبًا ما كان يعطيها نقودًا أمام زوجته، ويطلب من إيلي الذهاب للتسوق مع أصدقائها.
وعلى مائدة العشاء كل ليلة، لم تكن إيلي تأكل طعامها، وبالكاد تستطيع النظر إلى والدها.
وقالت إيلي: "كانت أمي تستجوبني، وتسألني ما هو الخطأ طوال الوقت. لقد انسحبت وحاولت الابتعاد عن أبي... ساءت الأمور وبدأ أبي يرسل لي رسال نصية مفادها أنه يحبني ويمكننا أن نتزوج في بلد آخر. لقد كان رجلاً مريضًا وملتويًا. كنت أحذف النصوص في حالة من الذعر في كل مرة."
وبعد أن بلغت إيلي 18 عامًا، في عام 2019، بدأت تدرك أنها تعرضت لاعتداء جنسي، وبدأت في الدفاع عن نفسها ضد محاولات والدها.
وبدأت تقابل صديقها من المدرسة في كثير من الأحيان، ورفضت الذهاب إلى المعهد الموسيقي في ليالي الخميس.
وأشارت الى أن "في ذلك العام، انتهت الإساءة أخيرًا. تساءلت عما إذا كان ذلك بسبب قولي لا، أو إذا كانت علاقتي وصديقي. أو تساءلت إذا كان ذلك لأنني لم أعد طفلة... سرعان ما بدأت العمل في مخطط حكومي لمساعدة ضحايا الجرائم من خلال التعويض المالي... ومن المفارقات أنني أتعامل مع الناجين من الاعتداء الجنسي يوميًا. فتحت عيني وأدركت أنني لم أكن وحدي... لكنني كنت لا أزال أعيش في المنزل مع والدي، وبدأت أشعر بالقذارة. بدأت بتنظيف أسناني أربع مرات في اليوم وكنت أفرك نفسي باللون الأحمر أثناء الاستحمام. لقد أصبت بالوسواس القهري، ولم أدرك أن السبب هو ما فعله أبي."
في تموز 2023، وجدت إيلي أخيرًا الشجاعة للتقدم إلى صديق مقرب في عيد ميلادها الثاني والعشرين ومضت في إبلاغ الشرطة عن ديفيد.
وقالت: "لقد رُفع عني الثقل الأكبر. وسرعان ما تحول انزعاجي إلى غضب. لقد كرهت أبي... كانت أمي تطبخ العشاء عندما اقتحم الضباط المنزل واعتقلوا أبي. كانت في حالة هستيرية واعتقدت أنه كان احتيالًا ضريبيًا... رأيت أبي مقيدًا في مؤخرة سيارة الشرطة. ثم كان علي أن أشاهد أمي وهي تكتشف الحقيقة."
"أطلقت أمي أفظع صرخة، كما لو أن شخصًا ما قد مات. كانت ترتجف بعنف، في حالة من الصدمة. شعرت بالفزع... تمامًا كما كنت أخشى لسنوات، فقد دمر عائلتنا. شعرت بالذنب. لكنني أدركت أن أبي هو الوحيد الذي تسبب في كل ذلك."
في أيلول 2023، اعترف ديفيد أشبروك، 59 عامًا، من ميرسيسايد، بالذنب في اغتصاب إيلي في أكثر من 14 مناسبة وتهم متعددة تتعلق بالنشاط الجنسي مع قاصر أقل من 13 عامًا، والاعتداء عن طريق الإيلاج وجرائم جنسية أخرى في محكمة ليفربول كراون.
وفي الشهر التالي، في تشرين الأول 2023، حُكم عليه بالسجن 15 عامًا.
وروت إيلي: "أخبر القاضي الجميع كيف اعترف أبي أنني "حصلت على شيء" من الإساءة في كل مرة. لقد قال أيضًا أنه لن يسامحني أبدًا على الإبلاغ عنه. عندما رأيت أنه لم يكن لديه أي ندم، كنت غاضبة. لقد استحق عقوبته... الآن، أنا فخورة جدًا بنفسي. لم يكن بإمكاني التقدم من دون المساعدة والدعم من الأصدقاء والعائلة."
وأضافت: "للأسف، في الوقت الحالي، لا تزال أمي حزينة على زوجها منذ 25 عامًا. يكتب رسائل اعتذار لها من السجن، لكننا جميعًا لا نريد أن نفعل شيئًا معه... العالم يعرف أن دوره كـ "الأب المثالي" كان مجرد تمثيل الآن... يمكنه أن يلعب دور السجين المثالي بدلاً من ذلك."