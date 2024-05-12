الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد شهرين من الجراحة... وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير في العالم

منوعات
2024-05-12 | 04:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد شهرين من الجراحة... وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير في العالم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد شهرين من الجراحة... وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير في العالم

بعد شهرين من الجراحة... وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير في العالم

توفي ريتشارد سليمان من ولاية "بوسطن" الأميركية بعد مرور شهرين على إجرائه عملية زراعة كلية معدّلة وراثياً من خنزير، وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وفي التفاصيل، حصل ريتشارد على الكلية المذكورة بعد معاناته مع المرض منذ فترة طويلة.

 

وتوفي ريتشارد يوم السبت الفائت على الرغم من قول الأطباء إنه "يتعافى بشكل جيّد" منذ خروجه من المستشفى في السادس من نيسان الفائت.

 

وتم إجراء العملية الجراحية التي استغرقت أربع ساعات في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بموجب تصريح "الاستخدام الرحيم" لبروتوكول الوصول الموسع الذي يتّم تنفيذه فقط في حال وجود حالات مرضية مزمنة.

 

وخضع ريتشارد الذي يعاني أيضاً من مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، لعلاج غسيل الكلى منذ العام 2011، ثمّ تمكّن من إجراء عملية لزراعة كلية بشرية في العام 2018 والتي باءت بالفشل.

 

وقال ريتشارد بعد خروجه من المستشفى: "كنتُ أتمنى الوصول إلى هذه اللحظة منذ سنوات عديدة"، مضيفاً أنها "أسعد لحظة في حياته". 

 

 

 

آخر الأخبار

منوعات

شهرين

الجراحة...

لزراعة

خنزير

العالم

LBCI التالي
سيّدة تتجاهل إصابة ابنتها بالسعال...ما حصل لاحقاً كان صادماً!
اغتصبها والدها منذ أن كان عمرها 12 سنة... قصة صادمة: "توسلني ليأخذ عذريتي وطلب مني الزواج" وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-13

بعد أن تحدّى توقعات الأطباء... وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر 62 عامًا!

LBCI
منوعات
2024-04-07

بعد وفاة حامل اللقب السابق... أكبر رجل معمر في العالم يكشف سرّ طول العمر

LBCI
منوعات
2024-04-03

وفاة فنزويلي يحمل لقب أكبر معمّر في العالم... كم بلغ عمره؟ (صور)

LBCI
أخبار دولية
2024-04-02

منظمة الصحة العالمية: وفاة عدد متزايد من الأطفال الحديثي الولادة في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:34

طعنها حتى الموت... جريمة مروّعة في لندن ضحيتها امرأة مسنة!

LBCI
منوعات
06:02

سيّدة تتجاهل إصابة ابنتها بالسعال...ما حصل لاحقاً كان صادماً!

LBCI
منوعات
16:40

اغتصبها والدها منذ أن كان عمرها 12 سنة... قصة صادمة: "توسلني ليأخذ عذريتي وطلب مني الزواج" وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
16:22

بعد وفاة والدتها... عثرت على رسالة من 19 كلمة غيرت حياتها: ما كتبته الأم مؤثر جدا! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
2023-09-13

صورة اصطدام السفن الجانحة... من زلزال المغرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-17

معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية

LBCI
حال الطقس
2024-01-31

الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-02

المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
06:51

قبل مرحلة واحدة من انتهاء منافسات رالي الربيع...كيف تبدو الصورة؟

LBCI
أخبار لبنان
06:36

قداس لراحة باسكال سليمان في ذكرى مرور 40 يوماً على استشهاده...الحواط: المواجهة مستمرة

LBCI
أخبار لبنان
05:15

الراعي: الوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس للجمهورية

LBCI
أخبار دولية
02:43

غوتيريش يجدد دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

LBCI
رياضة
13:55

رالي الربيع في الـ ATCL انطلق وفي فعاليات اليوم الـ SUPER STAGE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ماذا حصل في الامم المتحدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:24

أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)

LBCI
منوعات
12:54

سمعت صوتا غريبا من داخل فرن مطبخها عند الخامسة صباحا... لن تصدقوا ما الذي عثرت عليه بالداخل! (صور)

LBCI
منوعات
16:40

اغتصبها والدها منذ أن كان عمرها 12 سنة... قصة صادمة: "توسلني ليأخذ عذريتي وطلب مني الزواج" وهذه التفاصيل!

LBCI
حال الطقس
02:52

أمطار تشتد غدا الاثنين

LBCI
منوعات
13:08

تأثيرات العاصفة الشمسية تطال دولة عربية... السماء اتشحت باللون الزهري بمشهد خاطف للأنفاس! (صور)

LBCI
منوعات
16:01

أخطر جسم على وجه الأرض... يمكن أن يقتلك في يومين إذا نظرت إليه لمدة 5 دقائق فقط! (صور)

LBCI
اخبار البرامج
15:31

"لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي"... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!

LBCI
صحف اليوم
00:47

كم بلغت الخسائر البشرية في حرب الجنوب؟ (الشرق الاوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More