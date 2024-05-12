بعد شهرين من الجراحة... وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير في العالم

توفي ريتشارد سليمان من ولاية "بوسطن" الأميركية بعد مرور شهرين على إجرائه عملية زراعة كلية معدّلة وراثياً من خنزير، وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي التفاصيل، حصل ريتشارد على الكلية المذكورة بعد معاناته مع المرض منذ فترة طويلة.

وتوفي ريتشارد يوم السبت الفائت على الرغم من قول الأطباء إنه "يتعافى بشكل جيّد" منذ خروجه من المستشفى في السادس من نيسان الفائت.

وتم إجراء العملية الجراحية التي استغرقت أربع ساعات في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بموجب تصريح "الاستخدام الرحيم" لبروتوكول الوصول الموسع الذي يتّم تنفيذه فقط في حال وجود حالات مرضية مزمنة.

وخضع ريتشارد الذي يعاني أيضاً من مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، لعلاج غسيل الكلى منذ العام 2011، ثمّ تمكّن من إجراء عملية لزراعة كلية بشرية في العام 2018 والتي باءت بالفشل.

وقال ريتشارد بعد خروجه من المستشفى: "كنتُ أتمنى الوصول إلى هذه اللحظة منذ سنوات عديدة"، مضيفاً أنها "أسعد لحظة في حياته".