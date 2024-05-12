وضعت له السّم في القهوة... امرأة حاولت قتل زوجها وهكذا كشف أمرها!

حُكم على ميلودي فيليكانو جونسون من ولاية "أريزونا" الأميركية بالسجن لمدّة ثلاث سنوات بعدما قامت بإضافة مادة سامة إلى قهوة زوجها، وذلك وفق ما جاء في مجلة "بيبول" الأميركية.

واعترفت ميلودي بالذنب في تهمتين متعلّقتين بإضافة سم أو مادة ضارة إلى القهوة الشهر الفائت. كما قال محاميها في وقت سابق إنها اعترفت بوضع كميات ضئيلة من مادة التبييض في إبريق القهوة الخاص بزوجها.

وحكم قاضي المحكمة العليا في مقاطعة "بيما" خافيير تشون لوبيز على ميلودي بالسجن لمدّة ثلاث سنوات بالإضافة إلى خضوعها للعلاج النفسي.

واُتهمت ميلودي للمرّة الأولى بتسميم زوجها روبي جونسون في شهر آب من العام 2023 بعدما لاحظ الأخير وجود نكهة غريبة في القهوة ما دفعه إلى شراء شرائط اختبار حمام السباحة وتركيب كاميرات مراقبة بالقرب من مكان ماكينة القهوة.

واكتشف روبي أن شرائط الاختبار أظهرت احتواء القهوة على مستويات عالية من مادة الكلور، إلا أنه انتظر وصول عائلته إلى منزله في ألمانيا قبل الإبلاغ عن ميلودي.

وعثر المحققون أثناء تفتيشهم المنزل على حاوية تحتوي على سائل تفوح منه رائحة المبيّض في الحمام، كما زعموا أن رائحة السائل شبيهة بالرائحة الموجودة داخل ماكينة القهوة.

كما كشف المحققون عن اعتقاد روبي أن زوجته حاولت قتله للحصول على تعويضات الوفاة.