زواج وصداقة وخيانة... كأس نبيذ كشف الحقيقة وهذه هي قصتهم!

زواج وصداقة وخيانة... كأس نبيذ كشف الحقيقة وهذه هي قصتهم!



أصيبت سيّدة بالصدمة بعدما علمت بخيانة صديقتها المقربة منذ 12 عاماً لزوجها منذ بضعة أشهر.



وقالت السيّدة إنها "اكتشفت أمر خيانة صديقتها لزوجها عن طريق الصدفة بعد شرب صديقتها بضعة كؤوس من النبيذ.



وتابعت: "تزوّجت صديقتي منذ 13 عاماً وزوجها هو صديقي أيضاً لكنهما لم يرزقا بأي أطفال"، وأضافت أن صديقتها اعترفت لها أنها "غير سعيدة للغاية في هذا الزواج وتريد الانفصال إلا أنها لا تريد كسر قلب زوجها".



وعبّرت السيّدة عن استيائها من صديقتها لافتةً إلى شعور الأخيرة أنها "شخص شرير" وأن ما تفعله خطأ.



وأشارت أيضاً إلى أن "الرجل الذي تقوم بخيانة زوجها معه عازب ومهتم بها حقاً، لذلك تشعر بالضغط لاتخاذ القرار".



وقالت السيّدة إنها تشعر بخيبة أمل كبيرة من صديقتها ولا تعرف كيفية مساعدتها مضيفةً أنه "إذا علم زوجها بهذا الأمر فسيتدمر".