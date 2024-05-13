موعد غرامي ينتهي بطريقة صادمة... ما حصل مع هذه المرأة لم يكن متوقعاً!

موعد غرامي ينتهي بطريقة صادمة... ما حصل مع هذه المرأة لم يكن متوقعاً!



ادّعت امرأة لم تكشف عن هويتها أنّ الرجل الذي قابلته في موعد غرامي في أحد المطاعم ترك لها فاتورة ضخمة "لا تستطيع تحمّلها".



وقالت المرأة إن "الرجل وصل إلى المطعم قبلها وطلب بعض الطعام الذي ادّعى أنه سيأخذه إلى زملائه في السكن".



وتابعت أن الرجل غادر المطعم لإيصال الطعام إلى زملائه ووعدها بالعودة إلى المكان لاستئناف موعدهما.



وأدركت المرأة الحقيقة المؤلمة بعد مرور 30 دقيقة على مغادرته المطعم، إذ اكتشفت أنه "طلب الطعام فقط وترك لها الفاتورة".



وقالت المرأة إن النادلة اقتربت منها وأنقذت الموقف إذ أبلغت مدير المطعم الذي قرر تقديم زجاجة نبيذ لها للاستمتاع بها.