اعتقدت أنها مجرد بثرة صغيرة على جبينها... ثم حلت المفاجأة بتشخيص صادم!

اعتقدت أنها مجرد بثرة صغيرة على جبينها... ثم حلت المفاجأة بتشخيص صادم!



لاحظت "سيرا بيروم" وجود "بثرة" صغيرة على جبينها في كانون الأول عام 2023، ولكنها لم تكن تتوقع أن يكون ذلك مؤشرا لسرطان الجلد، إذ بعد أربعة أشهر فقط، تلقت تشخيصًا قاتمًا حول إصابتها بالمرض.



وفي التفاصيل، ذكرت الأم الثلاثينية، أنها في طفولتها كانت تلعب تحت أشعة الشمس لساعات، كما اعترفت بيروم بأنها استخدمت أيضًا منتجات ضارة طوال فترة مراهقتها لأنها كانت تخجل من بشرتها الشاحبة.



كما أنه لدى عائلة بيروم تاريخًا عائليا من الإصابة بسرطان الجلد، حيث تم تشخيص والديها وشقيقها سابقًا، وتم تشخيص إصابتها لأول مرة بسرطان الخلايا القاعدية في نهاية عام 2021 بعد اكتشاف رقعة جلدية بطول 1.5 سم تحت حزام حمالة الصدر على كتفها، وقامت بإزالتها لاحقا.



ومع مرور بضعة أشهر، اكتسبت البثرة لمعانًا لؤلؤيًا شفافًا، وافترضت أنها كانت تشكل بثرة وقررت استشارة طبيب أمراض جلدية مفترضة أن النتوء كان بسبب انسداد المسام ولن يتطلب الأمر سوى مرهم للتخلص منه.



وشرح الطبيب أن اللمعان اللؤلؤي كان علامة منبهة لسرطان الخلايا القاعدية، وخضعت بيروم لعمليتين جراحيتين، واحدة لإزالة النتوء والأخرى لإزالة الأنسجة المحيطة الإضافية.