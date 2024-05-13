الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جدال كبير في إحدى العائلات... والسبب كتاب الطبخ؟
منوعات
2024-05-13 | 05:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جدال كبير في إحدى العائلات... والسبب كتاب الطبخ؟
جدال كبير في إحدى العائلات... والسبب كتاب الطبخ؟
تعاني إحدى العائلات من نزاعات كثيرة بسبب جدال خرج عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة ولا يعلم أحد أفرادها كيفية إصلاحه والسبب كتاب الطبخ التابع للجدة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، توفيت الجدة منذ شهرين، وكان يتم الاحتفال بكل عطلة في منزلها، ولكن بعد موتها، شعر أفراد العائلة بالقلق من أنهم سيفقدون كل تلك الأشياء المميزة التي كانت قيّمة بالنسبة لهم.
وفي النهاية، أثارت وفاتها نوعًا من المعركة بين بناتها اللواتي تشاجرن حول من سيكون الشخص الأفضل والمؤهل لتولي هذه المسؤولية خلف الجدة.
ودارت معارك وشجارات حول من سيستضيف العشاء ومن سيصنع نسخة أفضل من أطباق الجدة المفضلة، وهو ما أدى بعد ذلك إلى جدال مجنون حول من سيحصل على كتاب الوصفات القديمة الخاصة بها.
وفي هذا السياق، استلمت إحدى الشقيقات، وهي عازبة وليس لديها أطفال، كتاب الوصفات الخاص بالجدة، ولكن أصرّت شقيقاتها أنه ليس من حقها الحصول عليه، ودعت العائلة إلى الطعام مثلما كانت تفعل الجدة.
وفي النهاية، ذهب كل أفراد العائلة إلى منزل الخالة، ويُحسب لها أنها قامت بعمل رائع في تحضير طبق المعكرونة المعروف لدى الجدة، ولكن بعد ذلك بدأ الخلاف حول الوصفة مرة أخرى وبدأت شقيقاتها بالتجول في المنزل لمحاولة العثور على كتاب الوصفات.
وعندما قبضت الخالة على شقيقاتها أثناء تفتيشهن في درج ملابسها الداخلية، وقالت لهن إنه لم يعد مرحب بهن، وحتى هددت بحرق الوصفة حتى لا يتمكن أحد من الحصول عليه مرة أخرى.
آخر الأخبار
منوعات
العائلات...
والسبب
الطبخ؟
التالي
رجل معمّر يستعيد لقبه كأكبر قافز مظلي في العالم وهذه التفاصيل
موعد غرامي ينتهي بطريقة صادمة... ما حصل مع هذه المرأة لم يكن متوقعاً!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-23
شابة تشعر بالندم الكبير بعد ما فعلته بجسدها... والسبب عدد الوشوم الخيالي! (صورة)
منوعات
2024-04-23
شابة تشعر بالندم الكبير بعد ما فعلته بجسدها... والسبب عدد الوشوم الخيالي! (صورة)
0
منوعات
2024-03-26
عروس تصرخ بوجه إحدى ضيفاتها وتوجه لها الإهانات أمام الحضور... والسبب صادم!
منوعات
2024-03-26
عروس تصرخ بوجه إحدى ضيفاتها وتوجه لها الإهانات أمام الحضور... والسبب صادم!
0
منوعات
2024-03-04
تعرضت للهجوم بالزجاج في مرحاض إحدى الحانات... والسبب غير مبرر!
منوعات
2024-03-04
تعرضت للهجوم بالزجاج في مرحاض إحدى الحانات... والسبب غير مبرر!
0
منوعات
2024-03-04
جدال حاد بين عروس وأمها... والسبب فستان الزفاف؟
منوعات
2024-03-04
جدال حاد بين عروس وأمها... والسبب فستان الزفاف؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:07
"شعرت بالنفور من ابني بعد إنجابه وتدهورت علاقتي بزوجي"... هذا ما اعترفت به إعلامية بريطانية!
منوعات
07:07
"شعرت بالنفور من ابني بعد إنجابه وتدهورت علاقتي بزوجي"... هذا ما اعترفت به إعلامية بريطانية!
0
منوعات
06:12
رجل معمّر يستعيد لقبه كأكبر قافز مظلي في العالم وهذه التفاصيل
منوعات
06:12
رجل معمّر يستعيد لقبه كأكبر قافز مظلي في العالم وهذه التفاصيل
0
منوعات
04:57
موعد غرامي ينتهي بطريقة صادمة... ما حصل مع هذه المرأة لم يكن متوقعاً!
منوعات
04:57
موعد غرامي ينتهي بطريقة صادمة... ما حصل مع هذه المرأة لم يكن متوقعاً!
0
منوعات
04:50
اعتقدت أنها مجرد بثرة صغيرة على جبينها... ثم حلت المفاجأة بتشخيص صادم!
منوعات
04:50
اعتقدت أنها مجرد بثرة صغيرة على جبينها... ثم حلت المفاجأة بتشخيص صادم!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:51
قضية الاعتداء الجنسي على قاصرين تابع... بيان جديد لقوى الأمن
أمن وقضاء
10:51
قضية الاعتداء الجنسي على قاصرين تابع... بيان جديد لقوى الأمن
0
آخر الأخبار
03:12
النائب جورج عطالله للـLBCI: جزء من مضمون ورقة بكركي متعلق أوّلًا بسيادة الدولة والأطراف كلّها متفقة على ذلك أمّا ثانيًا فالبحث بالسلاح ولا نقصد سلاح حزب الله وحسب بل السلاح الفلسطينيّ وسلاح الأطراف الاخرى منها لبنانية
آخر الأخبار
03:12
النائب جورج عطالله للـLBCI: جزء من مضمون ورقة بكركي متعلق أوّلًا بسيادة الدولة والأطراف كلّها متفقة على ذلك أمّا ثانيًا فالبحث بالسلاح ولا نقصد سلاح حزب الله وحسب بل السلاح الفلسطينيّ وسلاح الأطراف الاخرى منها لبنانية
0
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
0
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تسابق روسي - صيني على أفريقيا وسط تراجع الدور الفرنسي فيها
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تسابق روسي - صيني على أفريقيا وسط تراجع الدور الفرنسي فيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مبادرة فرنسية تعيد سحر الثقافة إلى الكتاب الورقي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مبادرة فرنسية تعيد سحر الثقافة إلى الكتاب الورقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في يوم التمريض العالمي: كلارا ممرضة وصديقة تعطي من قلبها داخل المستشفى وخارجه
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في يوم التمريض العالمي: كلارا ممرضة وصديقة تعطي من قلبها داخل المستشفى وخارجه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
روجيه فغالي يقدم لقب رالي الربيع لابنه أليكس على طبق من فضة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
روجيه فغالي يقدم لقب رالي الربيع لابنه أليكس على طبق من فضة
0
أخبار دولية
13:16
حلبة حرب غزة تصل إلى Eurovision
أخبار دولية
13:16
حلبة حرب غزة تصل إلى Eurovision
0
أخبار دولية
13:10
الكشف عن خطة إسرائيلية جديدة تنص على تشكيل إدارة مدنية في القطاع بمشاركة عربية
أخبار دولية
13:10
الكشف عن خطة إسرائيلية جديدة تنص على تشكيل إدارة مدنية في القطاع بمشاركة عربية
0
أخبار لبنان
13:04
لبنانيون عالقون في رفح… فمن هم؟ وهل من أمل في امكانية عبورهم الى مصر؟
أخبار لبنان
13:04
لبنانيون عالقون في رفح… فمن هم؟ وهل من أمل في امكانية عبورهم الى مصر؟
0
أخبار لبنان
13:00
حملة الأمن العام على محالّ السوريين المخالفين مستمرة بوتيرةٍ متصاعدة
أخبار لبنان
13:00
حملة الأمن العام على محالّ السوريين المخالفين مستمرة بوتيرةٍ متصاعدة
0
أخبار لبنان
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 12-05-2024
أخبار لبنان
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 12-05-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
2
فنّ
02:49
بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)
فنّ
02:49
بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)
3
منوعات
12:46
وضعت له السّم في القهوة... امرأة حاولت قتل زوجها وهكذا كشف أمرها!
منوعات
12:46
وضعت له السّم في القهوة... امرأة حاولت قتل زوجها وهكذا كشف أمرها!
4
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
5
خبر عاجل
02:13
التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:13
التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
6
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
7
آخر الأخبار
16:19
احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك
آخر الأخبار
16:19
احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك
8
أمن وقضاء
10:51
قضية الاعتداء الجنسي على قاصرين تابع... بيان جديد لقوى الأمن
أمن وقضاء
10:51
قضية الاعتداء الجنسي على قاصرين تابع... بيان جديد لقوى الأمن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More