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رجل معمّر يستعيد لقبه كأكبر قافز مظلي في العالم وهذه التفاصيل

منوعات
2024-05-13 | 06:12
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رجل معمّر يستعيد لقبه كأكبر قافز مظلي في العالم وهذه التفاصيل
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رجل معمّر يستعيد لقبه كأكبر قافز مظلي في العالم وهذه التفاصيل

رجل معمّر يستعيد لقبه كأكبر قافز مظلي في العالم وهذه التفاصيل

استعاد الأميركي ألفربد "آل" بلاشكي لقبه كأكبر قافز مظلي في العالم وفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وقفز ألفريد بالمظلة عن عمر يناهز 106 أعوام و327 يوماً على ارتفاع 9000 قدم إلى جانب حاكم ولاية "تكساس" الأميركية غريغ أبوت.

وقال ألفريد للحاضرين: "إذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع ذلك، فأنت تقلل من شأن نفسك"، مؤكداً أن "الجميع أكثر قدرة مما يعتقدون وكل ما عليكم فعله هو اتخاذ القرار بالمحاولة".

وحصل ألفريد على الرقم القياسي لأول مرّة في العام 2020 عن عمر يناهز 103 أعوام بعدما قفز بالمظلة للاحتفال بتخرج حفيديه التوأم من الكليّة.

وقال حينها لموسوعة "غينيس": "هذا كان حلمي ولم أعتقد أبداً أنني سأبقى هنا لفترة طويلة".

والجدير ذكره أن روت لينا إنجيجارد وهي امرأة سويدية تبلغ من العمر 103 أعوام و259 يوماً حصلت على هذا اللقب في العام 2022، ما دفع ألفريد إلى التعهد باستعادته.
 

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