الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معرض صور للراحل الألماني "هاينز غاوبي" في جامعة سيدة اللويزة
منوعات
2024-05-13 | 08:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
معرض صور للراحل الألماني "هاينز غاوبي" في جامعة سيدة اللويزة
نظّم قسم المكتبات في جامعة سيدة اللويزة – ذوق مصبح معرضاً بعنوان "الكشف عن غاوبي: رحلة لبنانية"، ضمّ مجموعة صوَر معمارية لبنانية للمصور الألماني الراحل"هاينز غاوبي".
وضمّت المجموعة أكثر من 3100 صورة بالأبيض والأسود توثق بدقة التراث الغني للعمارة اللبنانيَّة التقليديَّة التي تم إنشاؤها بين عامي 1970 و1975.
وبعد النشيدين اللبناني والألماني، كان لمدير الشؤون العامة والبروتوكول في الجامعة الأستاذ ماجد بو هدير كلمة افتتاحيَّة قال فيها: "تنفرد مكتبات جامعة سيدة اللويزة بإحتضان ذكريات جميلة من صور لبنان، خلّدها مصوّر محترف ألماني هو هاينز غاوبي، الذي خلّد الجماليات التراثيّة للعمارة اللبنانية التقليدية قبل بداية الحرب بخمس سنوات، وكأنها العلامة الحسية لأزلية الجمال اللبناني، فهو يجسّد رقي المجتمع الألماني، الذي يصوّب على الدوام على كلّ ما من شأنه تفعيل القيم والإفتخار بها".
وأضاف: "تحرص الإدارة على الإهتمام الأقصى بهذه المساحة الفكريَّة، والمرجعيَّة، ليس فقط لطلاب الجامعة بل لكل من يرغب.
من جهتها، اعتبرت مديرة مكتبات جامعة سيدة اللويزة الدكتورة مارغريت عيد، أنه "اعتدنا في هذه الجامعة العريقة، ومن خلال الأب الرئيس بشارة الخوري، على السير باتجاه معاكس للأزمات المتتالية، بالأخص الأزمة الحالية التي تدفع بالوطن إلى الخلف وتقتل طموح شبابنا. فنحن اليوم نسعى الى زرع الأمل والإيجابية في نفوس الطلاب وفي المجتمع اللبناني".
وأضافت: "سألني العديد من الأشخاص عن هدف المعرض في ظل أزمة كهذه، فكان الرد أننا في جامعة سيدة اللويزة نسعى دومًا لتحقيق كل ما يصب ضمن إطار مهمتنا وضمن القيم التي نؤمن بها. فنحاول، من خلال التعليم، تثبيت تلك القيم التي ستبني شباب لبنان المستقبلي".
بدوره، لفت رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري الى أن المصور الألماني غاوبي وثّق صورة لبنان الجميل والتي هي في الحقيقة تُحفة، مشيرا الى أنه "جعلنا نحن اليوم نتمتّع ونقدّر هذه التُحفة التاريخية".
وقال: "نحن ومن خلال غاوبي أدركنا أننا أتينا من تراث مجبولمن عرق جبيننا وتراب أرضنا، وهو بدوره أعطانا علامة ويجب أن نحافظ عليها:، لافتا الى أن "أرضنا ذخيرة مقدسة وهي أمانة علينا أن نحافظ عليها".
وأضاف: "نسعى في جامعة سيدة اللويزة الى التعرف على التراث المعماري والثقافي وذلك ليبقى مرجعاً مشعّاً للأجيال القادمة"، مشددا على أن "من لا يعرف قراءة التاريخ، لن يعرف المحافظة على الجغرافيا ورؤية المستقبل. ونحن بفضل شبابنا سنحافظ على تاريخنا وحضارتنا".
بدورها، قالت القائمة بالأعمال في السفارة الألمانية في بيروت السيدة كاتارينا لاك: "يشرفني أن أحتفل معكم بإرث البروفيسور هاينز غاوبي فهذه المجموعة من الأعمال ساهمت بشكل كبير في المحافظة على العمارة والتراث في لبنان اذ يعكس التراث المعماري المحلي تطور الهوية الثقافية للبلد عبر العصور، مما يساعد في فهم الجذور التاريخيّة والهويّة الوطنيّة بين عامي 1970 و1975".
وأضافت:" هذا النهج الذي تتبعه الجامعة يحرص على تقديم صورة موحدة وجميلة للبنان وغاوبي الذي ساهم من خلال صوره الى جذب الزوار لاستكشاف العمارة التقليديَّة والتاريخيَّة والتعرف على الحضارات السابقة".
وأكدت أن التراث المعماري المحلي جزءًا لا يتجزأ من الثقافة والتاريخ والهوية الوطنية، وأنه يجب الحفاظ عليه وتعزيزه للأجيال الحالية والمستقبلية.
وفي هذه المناسبة، ألقى الشاعر نزار فرنسيس قصيدة حاكى فيها جمال لبنان، كما قدم الأب بشارة الخوري هدية تذكارية لكل من السيدة كاتارينا لاك والشاعر نزار فرنسيس وهي كناية عن مجموعة كتب من منشورات جامعة سيدة اللويزة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
منوعات
للراحل
الألماني
"هاينز
غاوبي"
جامعة
اللويزة
التالي
ما تأثير مستويات التوتر خلال الأشهر الأخيرة من الحمل بمعدل الذكاء لدى الأطفال الذكور؟
"شعرت بالنفور من ابني بعد إنجابه وتدهورت علاقتي بزوجي"... هذا ما اعترفت به إعلامية بريطانية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-03-08
طاولة مستديرة بعنوان " Revealing The Power Within Women’s Resilience And Triumphs" من جامعة سيّدة اللويزة
أخبار لبنان
2024-03-08
طاولة مستديرة بعنوان " Revealing The Power Within Women’s Resilience And Triumphs" من جامعة سيّدة اللويزة
0
أخبار لبنان
07:03
"سيدة الجبل" يتقدّم بمذكرة خطية إلى مجلس النواب
أخبار لبنان
07:03
"سيدة الجبل" يتقدّم بمذكرة خطية إلى مجلس النواب
0
آخر الأخبار
16:19
احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك
آخر الأخبار
16:19
احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك
0
أخبار لبنان
2024-05-11
في جامعة القديس يوسف... لقاء بعنوان "في البال يا سجعان"
أخبار لبنان
2024-05-11
في جامعة القديس يوسف... لقاء بعنوان "في البال يا سجعان"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:53
ما تأثير مستويات التوتر خلال الأشهر الأخيرة من الحمل بمعدل الذكاء لدى الأطفال الذكور؟
منوعات
10:53
ما تأثير مستويات التوتر خلال الأشهر الأخيرة من الحمل بمعدل الذكاء لدى الأطفال الذكور؟
0
منوعات
07:07
"شعرت بالنفور من ابني بعد إنجابه وتدهورت علاقتي بزوجي"... هذا ما اعترفت به إعلامية بريطانية!
منوعات
07:07
"شعرت بالنفور من ابني بعد إنجابه وتدهورت علاقتي بزوجي"... هذا ما اعترفت به إعلامية بريطانية!
0
منوعات
06:12
رجل معمّر يستعيد لقبه كأكبر قافز مظلي في العالم وهذه التفاصيل
منوعات
06:12
رجل معمّر يستعيد لقبه كأكبر قافز مظلي في العالم وهذه التفاصيل
0
منوعات
05:32
جدال كبير في إحدى العائلات... والسبب كتاب الطبخ؟
منوعات
05:32
جدال كبير في إحدى العائلات... والسبب كتاب الطبخ؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-11
بعد وفاة والدتها... عثرت على رسالة من 19 كلمة غيرت حياتها: ما كتبته الأم مؤثر جدا! (صورة)
منوعات
2024-05-11
بعد وفاة والدتها... عثرت على رسالة من 19 كلمة غيرت حياتها: ما كتبته الأم مؤثر جدا! (صورة)
0
فنّ
2023-11-24
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة جريئة جداً.. فستان مكشوف الصدر والبطن!
فنّ
2023-11-24
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة جريئة جداً.. فستان مكشوف الصدر والبطن!
0
أخبار لبنان
13:04
لبنانيون عالقون في رفح… فمن هم؟ وهل من أمل في امكانية عبورهم الى مصر؟
أخبار لبنان
13:04
لبنانيون عالقون في رفح… فمن هم؟ وهل من أمل في امكانية عبورهم الى مصر؟
0
أخبار لبنان
06:11
فرعية اللجان تابعت درس انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الالزامية...
أخبار لبنان
06:11
فرعية اللجان تابعت درس انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الالزامية...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:08
اعمالُ البحثِ عن شابين فُقِدَا اثناءَ قيامِهما بالسباحةِ قُبالةَ سواحلْ جبيل مستمرة
أخبار لبنان
08:08
اعمالُ البحثِ عن شابين فُقِدَا اثناءَ قيامِهما بالسباحةِ قُبالةَ سواحلْ جبيل مستمرة
0
أخبار لبنان
07:03
"سيدة الجبل" يتقدّم بمذكرة خطية إلى مجلس النواب
أخبار لبنان
07:03
"سيدة الجبل" يتقدّم بمذكرة خطية إلى مجلس النواب
0
أخبار لبنان
06:30
مؤتمر صحافيّ لمعوّض وريفي: لضرورة حصول نقاش وطنيّ في شأن ملفّ اللاجئين
أخبار لبنان
06:30
مؤتمر صحافيّ لمعوّض وريفي: لضرورة حصول نقاش وطنيّ في شأن ملفّ اللاجئين
0
أخبار دولية
05:56
نتنياهو: للقضاء على حماس قبلَ الحديث عن اليومِ التالي من الحرب
أخبار دولية
05:56
نتنياهو: للقضاء على حماس قبلَ الحديث عن اليومِ التالي من الحرب
0
أخبار لبنان
05:51
اعتصام للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
05:51
اعتصام للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تسابق روسي - صيني على أفريقيا وسط تراجع الدور الفرنسي فيها
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تسابق روسي - صيني على أفريقيا وسط تراجع الدور الفرنسي فيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مبادرة فرنسية تعيد سحر الثقافة إلى الكتاب الورقي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مبادرة فرنسية تعيد سحر الثقافة إلى الكتاب الورقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في يوم التمريض العالمي: كلارا ممرضة وصديقة تعطي من قلبها داخل المستشفى وخارجه
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في يوم التمريض العالمي: كلارا ممرضة وصديقة تعطي من قلبها داخل المستشفى وخارجه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
روجيه فغالي يقدم لقب رالي الربيع لابنه أليكس على طبق من فضة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
روجيه فغالي يقدم لقب رالي الربيع لابنه أليكس على طبق من فضة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
2
فنّ
02:49
بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)
فنّ
02:49
بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)
3
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
4
منوعات
12:46
وضعت له السّم في القهوة... امرأة حاولت قتل زوجها وهكذا كشف أمرها!
منوعات
12:46
وضعت له السّم في القهوة... امرأة حاولت قتل زوجها وهكذا كشف أمرها!
5
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
6
خبر عاجل
02:13
التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:13
التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
7
منوعات
14:44
وصفته بـ "المخيف"... رجل يراقب جارته من النافذة لهذا السبب!
منوعات
14:44
وصفته بـ "المخيف"... رجل يراقب جارته من النافذة لهذا السبب!
8
آخر الأخبار
16:19
احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك
آخر الأخبار
16:19
احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More