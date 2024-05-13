معرض صور للراحل الألماني "هاينز غاوبي" في جامعة سيدة اللويزة

نظّم قسم المكتبات في جامعة سيدة اللويزة – ذوق مصبح معرضاً بعنوان "الكشف عن غاوبي: رحلة لبنانية"، ضمّ مجموعة صوَر معمارية لبنانية للمصور الألماني الراحل"هاينز غاوبي".



وضمّت المجموعة أكثر من 3100 صورة بالأبيض والأسود توثق بدقة التراث الغني للعمارة اللبنانيَّة التقليديَّة التي تم إنشاؤها بين عامي 1970 و1975.



وبعد النشيدين اللبناني والألماني، كان لمدير الشؤون العامة والبروتوكول في الجامعة الأستاذ ماجد بو هدير كلمة افتتاحيَّة قال فيها: "تنفرد مكتبات جامعة سيدة اللويزة بإحتضان ذكريات جميلة من صور لبنان، خلّدها مصوّر محترف ألماني هو هاينز غاوبي، الذي خلّد الجماليات التراثيّة للعمارة اللبنانية التقليدية قبل بداية الحرب بخمس سنوات، وكأنها العلامة الحسية لأزلية الجمال اللبناني، فهو يجسّد رقي المجتمع الألماني، الذي يصوّب على الدوام على كلّ ما من شأنه تفعيل القيم والإفتخار بها".



وأضاف: "تحرص الإدارة على الإهتمام الأقصى بهذه المساحة الفكريَّة، والمرجعيَّة، ليس فقط لطلاب الجامعة بل لكل من يرغب.



من جهتها، اعتبرت مديرة مكتبات جامعة سيدة اللويزة الدكتورة مارغريت عيد، أنه "اعتدنا في هذه الجامعة العريقة، ومن خلال الأب الرئيس بشارة الخوري، على السير باتجاه معاكس للأزمات المتتالية، بالأخص الأزمة الحالية التي تدفع بالوطن إلى الخلف وتقتل طموح شبابنا. فنحن اليوم نسعى الى زرع الأمل والإيجابية في نفوس الطلاب وفي المجتمع اللبناني".



وأضافت: "سألني العديد من الأشخاص عن هدف المعرض في ظل أزمة كهذه، فكان الرد أننا في جامعة سيدة اللويزة نسعى دومًا لتحقيق كل ما يصب ضمن إطار مهمتنا وضمن القيم التي نؤمن بها. فنحاول، من خلال التعليم، تثبيت تلك القيم التي ستبني شباب لبنان المستقبلي".



بدوره، لفت رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري الى أن المصور الألماني غاوبي وثّق صورة لبنان الجميل والتي هي في الحقيقة تُحفة، مشيرا الى أنه "جعلنا نحن اليوم نتمتّع ونقدّر هذه التُحفة التاريخية".



وقال: "نحن ومن خلال غاوبي أدركنا أننا أتينا من تراث مجبولمن عرق جبيننا وتراب أرضنا، وهو بدوره أعطانا علامة ويجب أن نحافظ عليها:، لافتا الى أن "أرضنا ذخيرة مقدسة وهي أمانة علينا أن نحافظ عليها".



وأضاف: "نسعى في جامعة سيدة اللويزة الى التعرف على التراث المعماري والثقافي وذلك ليبقى مرجعاً مشعّاً للأجيال القادمة"، مشددا على أن "من لا يعرف قراءة التاريخ، لن يعرف المحافظة على الجغرافيا ورؤية المستقبل. ونحن بفضل شبابنا سنحافظ على تاريخنا وحضارتنا".



بدورها، قالت القائمة بالأعمال في السفارة الألمانية في بيروت السيدة كاتارينا لاك: "يشرفني أن أحتفل معكم بإرث البروفيسور هاينز غاوبي فهذه المجموعة من الأعمال ساهمت بشكل كبير في المحافظة على العمارة والتراث في لبنان اذ يعكس التراث المعماري المحلي تطور الهوية الثقافية للبلد عبر العصور، مما يساعد في فهم الجذور التاريخيّة والهويّة الوطنيّة بين عامي 1970 و1975".



وأضافت:" هذا النهج الذي تتبعه الجامعة يحرص على تقديم صورة موحدة وجميلة للبنان وغاوبي الذي ساهم من خلال صوره الى جذب الزوار لاستكشاف العمارة التقليديَّة والتاريخيَّة والتعرف على الحضارات السابقة".



وأكدت أن التراث المعماري المحلي جزءًا لا يتجزأ من الثقافة والتاريخ والهوية الوطنية، وأنه يجب الحفاظ عليه وتعزيزه للأجيال الحالية والمستقبلية.



وفي هذه المناسبة، ألقى الشاعر نزار فرنسيس قصيدة حاكى فيها جمال لبنان، كما قدم الأب بشارة الخوري هدية تذكارية لكل من السيدة كاتارينا لاك والشاعر نزار فرنسيس وهي كناية عن مجموعة كتب من منشورات جامعة سيدة اللويزة.