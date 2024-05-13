حاول تصوير فيديو لنيل آلاف الإعجابات... ما حصل للشاب المسكين أشعل الإنترنت! (فيديو)

نُقل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما إلى المستشفى حيث يُعتبر في حالة "خطيرة"، وذلك بعد أن صعد على متن قطار وتم صعقه بالكهرباء في أعضائه التناسلية.

ووفق موقع "ديلي ميل"، سقط الشاب على قضبان القطار متألمًا قبل أن يتم سحبه إلى المنصة الأمامية.

وكان المراهق يصور مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عندما وقع الحادث، على بعد 30 ميلاً شرق موسكو.

وأثناء صعوده على القطار، لمس فخذه المنساخ الذي يربط القطار بالسلك العلوي، مما أدى إلى تعرضه لصدمة كهربائية شديدة.

وجاء في أحد التقارير: "بدلاً من القيام بعمل مذهل أمام الكاميرا والحصول على الكثير من الإعجابات، تعرض الشاب لإصابة سيتذكرها لبقية حياته، في حال أنقذه الأطباء".