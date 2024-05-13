سائح على جزيرة يثير الجدل... تجوّل في الشارع مرتدياً قطعة واحدة فقط! (صور)

اندلع الغضب في جزيرة مايوركا بإسبانيا بعد أن أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يسير في وسط مدينة مرتدياً زوجاً من "سبيدو" (لباس بحر ضيق) والجوارب والأحذية.

وشوهد الرجل، الذي لم يتم التعرف على هويته بعد، وهو يتجول في بالما، ولم يكن يرتدي ملابس عادية، باستثناء منشفة الشاطئ الحمراء.

وشوهد وهو يسير في الشارع المزدحم، مع عشرات الأشخاص من حوله.

وقام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بإحراج الرجل عبر الإنترنت، حيث قال أحدهم: "معتوه آخر يجب حظره من الجزيرة"، بينما أضاف آخر: "إذا كانت الحكومة/الشرطة جادة، فيمكنها تحسين مايوركا ببطء من خلال حظر كل هذه الأنواع من الناس البلهاء."

وفقًا لـ FCDO في المملكة المتحدة، "من غير القانوني أن يكون الأشخاص في الشارع مرتدين البيكيني أو شورت السباحة فقط" في بعض أجزاء إسبانيا.