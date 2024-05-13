في أجواء رومانسية ووسط البحر... نادين عبد العزيز تقول "نعم" لحبّ حياتها (فيديو)

أعلنت المؤثرة نادين عبد العزيز عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام عن خطوبتها من حبيبها اليوم الاثنين، في منشورٍ يشعّ رومانسية وأناقة.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع اللبناني، الّتي اشتهرت ضمن برنامج "Abdel Aziz Sisters" (شقيقات عبد العزيز) الّذي عُرض عبر شاشة الـLBCI، مقطع فيديو لها وخطيبها على متن قارب في إيطاليا، حيث كانا يرقصان فرحاً بعد طلبه يدها في أجواء مليئة بالحبّ.

وعلّقت نادين على المنشور بالقول:" 12.05.2024 ... في هذا اليوم المميز قلت نعم لتوأم روحي".

وأضافت باللغة الإيطالية: "أنا أحبك جداً حبيبي".