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لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)

منوعات
2024-05-13 | 16:10
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لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية &quot;تاريخية&quot;: أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
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لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)

تأمّل سكّان الأرض لليلة الثالثة على التوالي، الأضواء القطبية التي لوّنت السماء بفعل عاصفة شمسية وُصفت بأنها "تاريخية"، في حين بقي التحذير من العواصف الجيومغناطيسية ساري المفعول الاثنين في الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الأحد إلى أنّ انبعاثات جسيمات من الشمس تتسبب بعاصفة جيومغناطيسية عند وصولها إلى الأرض، "يُتوقّع أن تصل إلى الغلاف الجوي الخارجي للأرض بحلول نهاية اليوم".

وفي ذكر المركز الأميركي لمراقبة الطقس (SWPC)، التابع للهيئة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن في الولايات المتحدة، بقي التحذير من العواصف الجيومغناطيسية ساريا الاثنين حتى الساعة 2,00 صباحا (06,00 بتوقيت غرينتش). ومن المحتمل أن تظهر الأضواء القطبية من نيويورك وشمال ايوا (شمال وسط) وولاية واشنطن (شمال غرب).

وتنتشر منذ الجمعة عبر مواقع التواصل صور للأضواء الزرقاء والبرتقالية والوردية اتُّخذت في بلاد ومناطق كثيرة، من النمسا إلى كاليفورنيا ومن روسيا إلى نيوزيلندا.

وكانت الأضواء القطبية ليلة السبت إلى الأحد أضعف مما كانت عليه الجمعة، لكن الظاهرة مستمرة. وبحسب العلماء، فإن شدة الظواهر التي لوحظت مساء الأحد كانت أقل من الجمعة.

وقال مدير مركز الفضاء في سُراي في بريطانيا كيث رايدن إنه "من المتوقع أن تصل انبعاثات جديدة من الجسيمات إلى الأرض في وقت متأخر من الأحد أو في وقت مبكر من الاثنين، "ما سيؤدي مرة جديدة إلى عواصف مغنطيسية أرضية شديدة ويوفر فرصة جيدة جداً لرؤية الأضواء القطبية المذهلة إلى الجنوب أكثر مما هو معتاد".

وقال أحد محبي هذا النوع من الظواهر، في منشور عبر منصة "اكس"، "لمشاهدة هذه الأضواء (...) املأوا العبوات الحافظة للحرارة بالقهوة وانتظروا".

وسُجلت الجمعة أول عاصفة مغنطيسية أرضية "شديدة" منذ العاصفة التي سُجلت عام 2003 وأطلق عليها اسم "عواصف الهالوين" الشمسية.

وكالة فرانس برس
 

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الأضواء القطبية

تلوين السماء

عاصفة شمسية

تاريخية

العواصف الجيومغناطيسية

الولايات المتحدة.

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