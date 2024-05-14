معجزة... ابنة الـ3 أعوام تزحف للمرة الأولى: هذا ما حصل للطفلة بعد تشخيصها بمرض نادر!

تمكنت فتاة صغيرة مصابة بمرض نادر يصيب العضلات من الزحف للمرة الأولى، وهو ما أذهل الأطباء الذين أكّدوا على أنها ستظل مقيدة على كرسي متحرك مدى الحياة.

ووفق موقع "ذا صن" البريطاني، أعادت الطفلة ويلو كريستي، البالغة من العمر ثلاث سنوات، إحياء آمال والديها في أن تتمكن من المشي يومًا ما بعد إنجازها المذهل.

وتم تشخيص إصابة الطفلة بضمور العضلات الشوكي عندما كانت تبلغ من العمر 14 شهرًا. ويؤثر هذا المرض أيضاً على تنفسها كثيرًا لدرجة أن نزلات البرد قد تكون قاتلة.

وأصيبت الأم لورنا، 35 عامًا، وأبي لي، 41 عامًا، بالذهول عندما قال المسعفون إنها لن تخطو خطواتها الأولى أو تزحف أبدًا. لكنهما شعرا بسعادة غامرة عندما بدأت الطفلة الشجاعة بالزحف بمفردها.

وقالت لورنا، من إيرفين، أيرشاير ببريطانيا: "إنها تدهشنا كل يوم... هذا الأمر يمنحنا الكثير من الأمل في المستقبل".