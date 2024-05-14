شيف يتعرض لواقعة مروعة... هذا ما فعله صاحب المطعم أمام المكان!

تعرض طاهٍ بريطاني إلى بتر ساقيه بعد أن دهسه رئيس المطعم الحائز على نجمة ميشلان بسيارته من نوع "لاند روفر"، وذلك بعد حفل صاخب أقيم في بداية العام.

وفي التفاصيل، أصيب جو كلاريدج، 37 عامًا، وهو مساعد شيف، بجروح خطيرة في موقف سيارات مطعم The Jane الحائز على نجمتي ميشلان في أنتويرب، بلجيكا، في حوالي الساعة 6 صباحًا يوم الاثنين 8 كانون الثاني.

ويُقال إن الحادث المروع وقع بعد خروج الموظفين من حفلة ليلة الأحد الّتي استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح.

وكان يقود السيارة الشيف الشهير نيك بريل، البالغ من العمر 40 عامًا، ورئيس مطعم The Jane، الذي جلس خلف عجلة قيادة سيارته.

أما بالنسبة للهولندي فكان يخرج من موقف سيارات المطعم عندما اصطدم بطريق الخطأ بكلاريدج، الذي كان خلف السيارة، وسحقه تحت العجلات.

ووفقا لأحد الشهود على الحادث، فإن الشيف الشهير لم يتصل على الفور بخدمات الطوارئ ولم يفعل ذلك إلا بعد أن حثه المتفرجون على القيام بذلك. ويُزعم أيضًا أنه لم يذكر أنه دهس الضحية.

في هذه الأثناء، تم نقل الرجل إلى المستشفى، بعد إصابته بجروح خطيرة وفي حالة حرجة، وظل في غيبوبة لمدة 50 يومًا في مستشفى جامعة أنتويرب (UZA) في إيديجيمز حيث أجرى الجراحون عمليات متعددة.

وخرج كلاريدج من غيبوبته في نهاية شباط الماضي بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على الحادثة، لكنه الآن، أي بعد خمسة أشهر من المأساة، تمكن من التحدث بعد إزالة أنبوب التنفس.

وعلى الرغم من أن وظائفه العقلية ظلت سليمة، إلا أن كلاريدج اضطر إلى بتر طرف ساقيه، وكان هذا هو الضرر الناجم عن وزن سيارة لاند روفر.