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بدت وكأنها ترتدي "كيس قمامة"... لن تتخيلوا ما فعلته ضيفة في أحد الأعراس! (صورة)
منوعات
2024-05-14 | 05:15
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بدت وكأنها ترتدي "كيس قمامة"... لن تتخيلوا ما فعلته ضيفة في أحد الأعراس! (صورة)
بدت وكأنها ترتدي "كيس قمامة"... لن تتخيلوا ما فعلته ضيفة في أحد الأعراس! (صورة)
تعرضت ضيفة في إحدى حفلات الزفاف لانتقادات شديدة لأنها ارتدت فستانا أشبه بـ "كيس قمامة" أو "ستارة"، وقد أُصيبت المتسوقات بالذهول بسبب سعر الفستان الباهظ الذي بلغ أكثر من 1000 دولار.
وفي التفاصيل، شاركت الشابة مؤخرًا القصة حيث قالت إنها ذهبت إلى حفل زفاف مرتدية فستانا فخما من تصميم "Christopher Esber Cross Vine Micro Mini" باللون الأسود ولكن الأخير أثار الجدل بين الحضور.
والفستان مصنوع من الحرير بنسبة 100%، ويتميز بقطعة منسدلة على الجزء الأمامي من الساق اليمنى، وكان جزءًا من مجموعة محدودة الإصدار إذ لم يعد متاحًا على الموقع الرسمي للعلامة التجارية.
وبالإضافة إلى كونه قبيحًا، لم تلتزم المرأة بالقواعد العامة لأزياء حفلة الزفاف التي تحظر ارتداء اللون الأبيض لأنه مخصص للعروس، ويُفضّل عدم ارتداء اللون الأسود لأنه يشير إلى الحزن والمرض.
واعتبر الضيوف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الفستان بمثابة ستارة سوداء، ورجح آخرون أن الفستان أشبه بكيس القمامة الأسود.
المصدر
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الأعراس!
(صورة)
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