الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رفضت الخروج مع صديقاتها لسبب غريب... وهذا ما حصل!

منوعات
2024-05-14 | 05:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رفضت الخروج مع صديقاتها لسبب غريب... وهذا ما حصل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رفضت الخروج مع صديقاتها لسبب غريب... وهذا ما حصل!

رفضت الخروج مع صديقاتها لسبب غريب... وهذا ما حصل!

كشفت شابة عشرينية أنها لا ترغب في الذهاب مع صديقاتها ضمن رحلة سوف يقمن بها قريبا لأنها ملّت من أحاديثهن المتشابهة عن الزواج والأطفال، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، ذهبت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا لتسأل عما إذا كانت قاسية جدًا في إخبار أصدقائها بالسبب الحقيقي لعدم رغبتها في قضاء إجازة قادمة لأنها لا تريد التحدث عن الزواج والأطفال لمدة ثلاثة أيام.

وتابعت الشابة قائلة إن لديها المجموعة المكونة من ثماني صديقات مقربات منذ أيام المدرسة، ولكن بعد بلوغهن العشرينات من العمر، انتقلن إلى أماكن مختلفة للسكن، ويجتمعن مرات عدة خلال السنة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وفي حديثها عن نفسها، قالت الشابة إنها راضية عن حياتها في الوقت الحالي، وهي عازبة ولا تعلم ما إذا كانت ترغب في إنجاب أطفال أم لا، أما صديقاتها فمتزوجات أو في علاقات طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، قررت الشابة عدم الذهاب مع صديقاتها في هذه الرحلة، ولكنها قررت أن تخبر الفتيات عن السبب الحقيقي لعدم قدومها علما أن ذلك قد يحدث نزاعا بينهن.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

الخروج

صديقاتها

غريب...

LBCI التالي
"إذا تزوجت من صديقتي فسيكون طفلي ابن عمة زوجتي"... قصة حب غريبة ومربكة وهذه التفاصيل!
بدت وكأنها ترتدي "كيس قمامة"... لن تتخيلوا ما فعلته ضيفة في أحد الأعراس! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-08

لهذا السبب... أم تشعر بالرعب بعد اكتشافها أشكال دمى الشخصيات الكرتونية في أحد المحال وهذا ما حصل! (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-01

عرض أزياء غريب في ميلانو... الجمهور رمى القمامة على العارضات وهذا هو السبب! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-03-01

لسبب غريب جداً... رافع أثقال أكل 39 عملة معدنية و37 مغناطيسًا وهذا مصيره! (صور)

LBCI
منوعات
2024-02-28

أم تستحمّ مع أطفالها الأربعة... وهذا هو السبب الغريب!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:17

"نكهات إماراتية"... أول مصنع للمشروبات الكحولية في منطقة الخليج: وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
منوعات
06:11

"إذا تزوجت من صديقتي فسيكون طفلي ابن عمة زوجتي"... قصة حب غريبة ومربكة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
05:15

بدت وكأنها ترتدي "كيس قمامة"... لن تتخيلوا ما فعلته ضيفة في أحد الأعراس! (صورة)

LBCI
منوعات
04:49

بعد أكثر من عام على انفصالهما... ميليندا غيتس تترك "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:06

سلسلة لقاءات لميقاتي...

LBCI
اخبار البرامج
2024-05-11

"لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي"... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-13

"سيدة الجبل" يتقدّم بمذكرة خطية إلى مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-19

الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:43

نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة

LBCI
منوعات
16:45

اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!

LBCI
منوعات
16:10

لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:07

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
14:38

بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب

LBCI
صحة وتغذية
10:59

لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!

LBCI
أخبار لبنان
12:01

نصرالله: افتحوا البحر...

LBCI
حال الطقس
01:27

الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More