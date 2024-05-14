رفضت الخروج مع صديقاتها لسبب غريب... وهذا ما حصل!

"إذا تزوجت من صديقتي فسيكون طفلي ابن عمة زوجتي"... قصة حب غريبة ومربكة وهذه التفاصيل!

"إذا تزوجت من صديقتي فسيكون طفلي ابن عمة زوجتي"... قصة حب غريبة ومربكة وهذه التفاصيل!

بدت وكأنها ترتدي "كيس قمامة"... لن تتخيلوا ما فعلته ضيفة في أحد الأعراس! (صورة)