الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"نكهات إماراتية"... أول مصنع للمشروبات الكحولية في منطقة الخليج: وهذه التفاصيل (فيديو)

منوعات
2024-05-14 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;نكهات إماراتية&quot;... أول مصنع للمشروبات الكحولية في منطقة الخليج: وهذه التفاصيل (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"نكهات إماراتية"... أول مصنع للمشروبات الكحولية في منطقة الخليج: وهذه التفاصيل (فيديو)

في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بات بالإمكان ارتشاف بيرة مصنّعة محلياً، ليس بالطريقة التقليدية فحسب بل أيضاً بنكهات خليجية، في أول موقع مرخّص لصنع المشروبات الكحولية في منطقة الخليج لتلبية متطلبات أعداد متزايدة من السياح.

في مطعم شارك في تأسيسه أخيراً، يتفقد الأميركي تشاد ماكغي (42 عاماً) براميل التخمير الفولاذية، ويقول "نأمل أن نجعل من أبوظبي وجهةً يأتي إليها الناس من أجل البيرة، على غرار ألمانيا ونيويورك وسان دييغو".

وضمن مساعيها لتغيير صورتها المحافظة وتنويع اقتصاداتها المرتهنة بالنفط استعداداً للانتقال إلى الطاقات المتجددة، تسعى دول الخليج الغنية بموارد الطاقة إلى تخفيف القيود على الكحول، في حين يتطلع رجال أعمال على غرار ماكغي، إلى الاستفادة من هذه التغييرات.

بخلاف الدول المجاورة حيث لا يزال شرب الكحول خاضعاً لقواعد صارمة أو حتى ممنوعاً، يُسمح ببيع الكحول وشربه في ستّ من الإمارات السبع في الدولة، فيما لا يزال محظوراً في إمارة الشارقة.

إلا أنّ أبوظبي باتت الأولى التي تجاوزت حاجز الإنتاج، على أن يتمّ تناول تلك البيرة في المكان الذي جرى تصنيعها فيه.

لجذب محبّي البيرة في بلد يشكل الأجانب 90 في المئة من عدد سكانه، يعتزم مطعم "كرافت باي سايد هاسل" Craft by Side hustle، الذي افتُتح قبل بضعة أشهر، تقديم بيرة بأكثر من 75 طعماً مختلفاً على مدار العام، من تلك التقليدية إلى الأكثر ابتكاراً.

ويقول ماكغي إنه يتمّ استخدام مكوّنات محلية مثل العسل والتمور في عملية التصنيع، كما يجري العمل على أنواع من البيرة بنكهات خليجية مستوحاة من حلوى "أم علي" وشاي الكرك الهندي المشهور كثيراً في منطقة الخليج.

ويوضح "سنستخدم الشاي الأسود والزعفران والهيل"، مضيفاً "في الكأس ستبدو (البيرة) كالكرك".

ويبدو التحدي كبيراً بالنسبة للعاصمة الإماراتية التي تسعى إلى جذب 39,3 مليون سائح عام 2030، مقابل 24 مليوناً عام 2023 بينهم أشخاص يأتون في زيارات ليوم واحد من إمارة دبي المجاورة التي طوّرت قطاعها السياحي قبل ذلك بكثير.

إلا أنّ المنافسة ليست من الداخل الإماراتي فحسب، إنما من معظم الدول الخليجية النفطية الساعية إلى جذب الأجانب والسيّاح لتنويع اقتصاداتها المرتهنة بالنفط.

ويقول كازيروني "هناك منافسة أيضاً مع قطر والسعودية، على مَن سيجسّد التغيير في المنطقة".

وتفرض سلطنة عُمان وقطر قيوداً صارمة على بيع الكحول، فيما تحرّم الكويت استهلاك المشروبات الكحولية.

ومطلع العام الحالي، سمحت المملكة العربية السعودية التي تبعد ساعات قليلة بالسيارة من أبوظبي، بفتح أول متجر لبيع الكحول مخصّص للدبلوماسيين غير المسلمين. لكنّ تناول المشروبات الكحولية لا يزال ممنوعاً لسائر سكان المملكة وسيبقى كذلك، وفق ما أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في تصريحات أدلى بها مؤخرا.


 

سحر العطار – وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

منوعات

بيرة

مشروبات كحولية

نكهات إماراتية

الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي

مطعم

سياح

دول الخليج.

"إذا تزوجت من صديقتي فسيكون طفلي ابن عمة زوجتي"... قصة حب غريبة ومربكة وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
03:30

شيف يتعرض لواقعة مروعة... هذا ما فعله صاحب المطعم أمام المكان!

LBCI
أخبار دولية
15:48

بلينكن تحدث مع نظيره المصري: لا ندعم عملية برية عسكرية كبيرة في رفح

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:41

لمكافحة "السياحة المُفرطة"... هذا البلد يطلق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لزوار بركان نشط

LBCI
آخر الأخبار
15:12

وجدي معوض لـ "عشرين 30": لبنان ليس مسؤولاً عن كل شيء فهناك رهانات سياسية إقليمية كبيرة جدًا تتخطاه وهو لعبة صغيرة وسط هذه الرهانات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:11

"إذا تزوجت من صديقتي فسيكون طفلي ابن عمة زوجتي"... قصة حب غريبة ومربكة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
05:23

رفضت الخروج مع صديقاتها لسبب غريب... وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
05:15

بدت وكأنها ترتدي "كيس قمامة"... لن تتخيلوا ما فعلته ضيفة في أحد الأعراس! (صورة)

LBCI
منوعات
04:49

بعد أكثر من عام على انفصالهما... ميليندا غيتس تترك "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:17

في أجواء رومانسية ووسط البحر... نادين عبد العزيز تقول "نعم" لحبّ حياتها (فيديو)

LBCI
منوعات
14:55

سائح على جزيرة يثير الجدل... تجوّل في الشارع مرتدياً قطعة واحدة فقط! (صور)

LBCI
صحف اليوم
2024-05-13

"الوطنيّ الحرّ" و"القوات اللبنانية" يتنافسان على تحقيق إنجاز في ملف اللجوء (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار دولية
06:25

أوبك تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:43

نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة

LBCI
منوعات
16:45

اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!

LBCI
منوعات
16:10

لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:07

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
14:38

بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب

LBCI
صحة وتغذية
10:59

لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!

LBCI
أخبار لبنان
12:01

نصرالله: افتحوا البحر...

LBCI
حال الطقس
01:27

الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More