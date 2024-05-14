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طلب منها إعداد فساتين لثلاثة من "حبيباته الخمس" ثم تزوج منها... وفارق العمر بينهما صادم!
منوعات
2024-05-14 | 09:34
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طلب منها إعداد فساتين لثلاثة من "حبيباته الخمس" ثم تزوج منها... وفارق العمر بينهما صادم!
طلب منها إعداد فساتين لثلاثة من "حبيباته الخمس" ثم تزوج منها... وفارق العمر بينهما صادم!
تحدث رجل خمسيني عن مواعدته شابة أصغر من ابنته وروى كيف اكتشفت عائلته زواجهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قال "دينو" إنه يتلقى باستمرار أحكاما قاسية بسبب علاقته بزوجته جوسلين، حيث يبلغ فرق العمر بينهما 29 عامًا، ولكن الثنائي لا يهتم لهذه الأقاويل.
ومع ذلك، تعرف كل من دينو وجوسلين بطريقة غير عادية على الإطلاق، حيث قام الرجل الأميركي بمراسلة الشابة النيجيرية بشأن عملها في الكروشيه، لأنه كان بحاجة لفساتين لثلاثة من "حبيباته الخمس".
وبعد فترة وجيزة من المحادثة، أخبر دينو جوسلين أنه يمكنه المساعدة في توسيع نطاق عملها في الولايات المتحدة وسألها عما إذا كانت تريد السفر جوًا، وبدأت شرارة الحب منذ تعارفهما الأول في الحياة الواقعية.
وفي حديثه عن أول لقاء بينهما، قال دينو إنه كان والدًا وحيدًا لمدة 20 عامًا تقريبًا وكان الأمر معقدًا للغاية خصوصا عندما يحاول أب عازب الارتباط وإقامة علاقة.
وسرعان ما تزوج كل من دينو وجوسلين وعاشا في بورتوريكو، إذ انتقلا منذ ذلك الحين إلى منطقة بحر الكاريبي ويخططان للحصول على قاربهما الخاص.
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