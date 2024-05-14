وحدة تخزين مهجورة تغيّر حياة رجل... ما عثر عليه بداخلها لم يكن متوقعاً!

وحدة تخزين مهجورة تغيّر حياة رجل... ما عثر عليه بداخلها لم يكن متوقعاً!



اشترى رجل وحدة تخزين مهجورة في مزاد علني بقيمة 410 دولارات عثر فيها على ملابس وأحذية من دور أزياء عالمية.



وفي التفاصيل، عثر وايد فينشر من ولاية "أوريغون" الأميركية، على أكثر من 400 زوج من الأحذية من علامة Gucci وCoach بالإضافة إلى معاطف مصنوعة من الفرو بقيمة 8000 دولار.



وقدّر فينشر أن قيمة المبلغ الإجمالي للقطع التي عثر عليها يبلغ حوالي 70 ألف دولار، كما بدأ أيضاً ببيع البعض منها.

وقال فينشر: " من النادر أن تجد وحدة كهذه على وجه الخصوص، وغالبًا ما تجد فيها أغراضاً منزلية أو قمامة".





واشترى فينشر هذه الوحدة في شهر آذار الفائت بعدما شاهد بعض الصور العائدة لها من دون أن يتوّقع الأشياء الموجودة داخلها.



ولفت فينشر إلى أن تجربته كانت "رائعة وصادمة في الوقت نفسه"، مضيفاً:"عادةً ما أجد الأشياء جديدة بنسبة 30 في المئة ومستعملة بنسبة 70 في المئة، ولكن كل هذا كان جديدًا تمامًا".