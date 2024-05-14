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لهذا السبب الغريب... أم تقرر عدم إرسال ابنتيها إلى المدرسة مرّة أخرى!

منوعات
2024-05-14 | 09:46
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لهذا السبب الغريب... أم تقرر عدم إرسال ابنتيها إلى المدرسة مرّة أخرى!
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لهذا السبب الغريب... أم تقرر عدم إرسال ابنتيها إلى المدرسة مرّة أخرى!

لهذا السبب الغريب... أم تقرر عدم إرسال ابنتيها إلى المدرسة مرّة أخرى!

كشفت أم لطفلتين عن قرارها بعدم إرسالهما إلى المدرسة مرّة أخرى لاعتقادها أنها "عبارة عن سجن"، وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي التفاصيل، قررت كاسيان كلارك من مقاطعة "كينت" في بريطانيا، إخراج ابنتيها بوغ وباني من المدرسة لعدم موافقتها على محتوى الفصول الدراسية أو الدروس التي يدرسونها.

وقالت كاسيان بسخرية إن "الآباء لديهم أسباب عدّة مختلفة لتعليم أطفالهم في المنزل"، مؤكدةً أن "المدرسة هي عبارة عن سجن".

وتابعت: "يخرج الأطفال لمدة ساعة واحدة يومياً للحصول على أشعة الشمس ويُطلب منهم عدم التحدث إلى الأشخاص الآخرين أو الذهاب إلى المرحاض".

وأضافت كاسيان أنها "تعتبر أن الطفل سيتعلم المزيد من المعلومات في الخارج بدلاً من الجلوس لساعات طويلة في الصف لتعلّم أشياء لن يستخدمها أبداً".

وكشفت كاسيان أنها "تصرف ما بين 400 إلى 500 جنيه إسترليني شهريًا مقابل الدروس الخصوصية الأسبوعية لابنتيها"، مضيفةً إنهما تمضيان بقية الأسبوع في دروس السباحة والطهي مع جدتهما.

وتابعت: "أعتقد أن تعليم الطفل القفز عن متن طائرة والسفر حول العالم هو أكثر أهمية من جلوسه في الفصل الدراسي"، مؤكدةً أنها "تفضل رؤية رقص ابنتيها في المطبخ صباحاً بدلاً من جلوسهما في الفصل الدراسي الكئيب".

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