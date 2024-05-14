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سيدة تعيش في مكان غريب جدا .... لن تصدقوا أين عثر عليها عمال البناء!

سيدة تعيش في مكان غريب جدا .... لن تصدقوا أين عثر عليها عمال البناء!





وفي التفاصيل، المرأة كانت قد أنشأت مساحة كافية تحتوي على طابعة آلة لصنع القهوة وجهاز كمبيوتر على سطح متجر "Family Fare" في منطقة ميدلاند الواقعة في ولاية ميشيغان.



واتضح أن المرأة كانت تعيش هناك لمدة عام تقريبًا، وفق ما قاله المحققون، كما بلغ عرض اللافتة خمسة أقدام وارتفاعه ثمانية أقدام، له باب ويمكن الوصول إليه عبر السطح.



وكانت المرأة ذكية جدا كونها كانت تحصل على الكهرباء من خلال سلك كهرباء الخاص بالمحل التجاري، ولم تستخدم سلمًا للصعود إلى السطح، واعتقدت السلطات أنها كانت تتسلق من مكان ما خلف المتجر للوصول.



وقيل للمرأة إنه لن يُسمح لها بالعيش هناك وغادرت من دون وقوع أي حادث، حيث أشار الضابط إلى أن المتجر سيعمل على استعادتها كل ممتلكاتها في وقت لاحق. أُصيب عمّال البناء بالحيرة عندما عثروا على امرأة تعيش داخل لافة على شكل مثلث فوق سطح أحد المحلات التجارية، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، المرأة كانت قد أنشأت مساحة كافية تحتوي على طابعة آلة لصنع القهوة وجهاز كمبيوتر على سطح متجر "Family Fare" في منطقة ميدلاند الواقعة في ولاية ميشيغان.واتضح أن المرأة كانت تعيش هناك لمدة عام تقريبًا، وفق ما قاله المحققون، كما بلغ عرض اللافتة خمسة أقدام وارتفاعه ثمانية أقدام، له باب ويمكن الوصول إليه عبر السطح.وكانت المرأة ذكية جدا كونها كانت تحصل على الكهرباء من خلال سلك كهرباء الخاص بالمحل التجاري، ولم تستخدم سلمًا للصعود إلى السطح، واعتقدت السلطات أنها كانت تتسلق من مكان ما خلف المتجر للوصول.وقيل للمرأة إنه لن يُسمح لها بالعيش هناك وغادرت من دون وقوع أي حادث، حيث أشار الضابط إلى أن المتجر سيعمل على استعادتها كل ممتلكاتها في وقت لاحق.