أنقذت شقيقتها التوأم من هجوم تمساح... الملك تشارلز يقدم وسام ملكي "للشابة البطلة" (صور)

سيتم تكريم جورجيا لوري، البالغة من العمر 31 عامًا، بوسام الشجاعة في قائمة الملك المدنية الأولى، نتيجة لشجاعتها البالغة التي أظهرتها عندما هاجمها تمساح وحاول سحب شقيقتها التوأم، ميليسا، تحت الماء أثناء السباحة في بحيرة في المكسيك في حزيران 2021.

وقد قاومت جورجيا التمساح ثلاث مرات، دفاعًا عن نفسها وعن شقيقتها، في واحدة من المحن الشديدة التي مروا بها.

وتعرضت كلا الأختين لجروح خطيرة، وبالرغم من تعافيهما من إصاباتهما، إلا أنهما لا تزالان تعانيان من الآثار النفسية لتلك الحادثة المروعة.

وستحصل جورجيا الآن على أول وسام الملك غالانتري الأول في عهد الملك تشارلز الثالث، تقديرًا لشجاعتها وبطولتها التي أظهرتها في الوقت الصعب.