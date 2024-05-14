لهذا السبب الصادم...سيّدة تبحث عن طريقة للتخلص من زوجة ابنها!

كشفت سيّدة عن رغبتها بالتخلّص من زوجة ابنها "الفاسدة أخلاقياً والأنانية" على حدّ تعبيرها.

ووصفت السيدة زوجة ابنها بـ "النرجسية"، لافتةً إلى أنها "أساءت معاملة بناتها وقامت بخيانة زوجها مع شاب آخر".

وتابعت: "زوجة ابني تقوم دائماً بإهانته في المنزل أمام بناته".

وأكدت السيدة أن زوجة ابنها تحاول مقابلة حبيبها دائماً وترسل له رسائل نصية باستمرار ثم تذهب للتسوّق. وأضافت أنها تغادر المنزل تلقائياً في حال وجود زوجها مع بناتهما.

وقالت إن "ابنتهما الكبرى أخبرت والدها بما يحدث"، مشيرةً إلى أن "الأمر المضحك هو اعتقادها أننا لسنا على علم بأي شيء".

ولفتت السيدة إلى أن "كل ما يمكننا فعله هو تشجيع ابننا على توكيل محامٍ".