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توجه الى المدينة منذ 26 سنة ولم يعد... لن تصدقوا أين عُثر على "عمر" الجزائري: جار وسحر وهذه تفاصيل!

منوعات
2024-05-15 | 04:00
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توجه الى المدينة منذ 26 سنة ولم يعد... لن تصدقوا أين عُثر على &quot;عمر&quot; الجزائري: جار وسحر وهذه تفاصيل!
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توجه الى المدينة منذ 26 سنة ولم يعد... لن تصدقوا أين عُثر على "عمر" الجزائري: جار وسحر وهذه تفاصيل!

عثر الدرك الوطني في جنوب الجزائر على شخص اختفى قبل 26 عاما، بعد أن ظل "محتجزا" طيلة هذه المدة في إصطبل شخص يقطن قرب بيت عائلته، من دون ان يتمكن من الهرب، بحسب بيان للنيابة العامة الثلاثاء.

وبدأ التحقيق بعد منشور على موقع فيسبوك لشخص قال إن "عمر" المولود في 1979 والمفقود منذ أيار 1998 محتجز لدى شخص على بعد 200 متر فقط من منزل عائلته في قرية القديد بالجلفة، على بعد 300 كلم جنوب الجزائر العاصمة، بحسب وكالة أ.ف.ب .

وعلى إثر ذلك توجه عناصر الدرك الوطني إلى منزل المشتبه به وعثروا على الشخص المفقود البالغ من العمر اليوم 45 عاما، بحسب نيابة محكمة الجلفة.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن أقارب عمر أنه اختفى بعد أن غادر قريته متوجهاً إلى وسط مدينة الجلفة، فقاموا بالبحث عنه ونشروا صوره في التلفزيون لكن من دون جدوى.

وأضافت ان عمر ذكر انه كان يسمع أقاربه ويراهم من فتحة صغيرة في الاصطبل، كما علم بوفاة أمه أثناء غيابه "لكنه لم يكن يستطيع أن يصرخ أو يهرب بسبب السحر (لكن) عقدته انفكت بمجرد الابتعاد عن منزل الشخص الذي كان يحتجزه".

وقالت النيابة انها اوقفت المتهم البالغ 61 عاما، وبدأت التحقيق معه تمهيدا لمحاكمته. وأوضحت أن المتهم الذي يعمل حارسا في البلدية، كان يمارس حياته بشكل طبيعي.

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يعد...

تصدقوا

"عمر"

الجزائري:

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