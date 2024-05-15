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اختفى بعد خروجهما في موعد غرامي...رجل يتجاهل الرد على رسائل امرأة والسبب صادم!

منوعات
2024-05-15 | 04:40
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اختفى بعد خروجهما في موعد غرامي...رجل يتجاهل الرد على رسائل امرأة والسبب صادم!
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اختفى بعد خروجهما في موعد غرامي...رجل يتجاهل الرد على رسائل امرأة والسبب صادم!

اختفى بعد خروجهما في موعد غرامي...رجل يتجاهل الرد على رسائل امرأة والسبب صادم!

واجه رجل يدعى مات امرأة واعدها بعد قيامها بتعديل صورتها الشخصية باستخدام تطبيق Facetune.

واتصلت المرأة التي تُدعى كارلي خلال برنامج Second Date Update الإذاعي لتسأل عن سبب اختفاء مات وعدم رغبته بالتواصل معها مجدداً بعد خروجهما في موعد غرامي.

وقالت كارلي إن "الموعد سار بشكل جيّد إلا أنها لم تتلقَ أي رسالة أو رد من مات على رسائلها".

وقام المذيعان كايل سانديلاندز وجاكي هندرسون بتتبع مات لسؤاله عن سبب ابتعاده عن كارلي وعدم رده على رسائلها.

وقال مات: "كان الحديث جيداً، لكنني شعرت أنني لا أعرفها إذ بدت مختلفة تماماً عن صورة ملفها الشخصي"، مضيفاً أنه يعتقد أن "كارلي التقطت الصورة التي رآها قبل بضع سنوات".

وبدورها، احتجت كارلي قائلةً: "الجميع يستخدم تطبيق Facetune لتعديل صوره"، مؤكدةً أن "شكلها لا يبدو مختلفاً كما يدّعي مات".

وسخر مات من كارلي قائلاً إنها اكتسبت بعض الوزن بعد التقاطها للصورة، الأمر الذي أثار غضبها إذ قالت له: "هل تقول إنني أبدو سمينة في صورتي؟".

وكشفت كارلي لاحقاً عن دعوة مات لها إلى منزله، وقالت إنها "سألته عما إذا كان يريد تناول البوظة إلا أنه طلب منها العودة معه إلى المنزل".

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