"ستبقى عالقة في ذهني لسنوات"... أخبرت صديقها أنها حامل فترك لها رسالة لا تُصدق!

"ستبقى عالقة في ذهني لسنوات"... أخبرت صديقها أنها حامل فترك لها رسالة لا تُصدق!

كشفت امرأة عن الرسالة الغريبة التي تلّقتها من صديقها بعد إعلانها خبر حملها، والتي قالت إنها "ستبقى عالقة في ذهنها لسنوات".



وقررت المرأة التي تزوجت منذ أربعة أشهر، إخبار عائلتها وأصدقائها بحملها بعدما أجرت صوراً للموجات فوق الصوتية.



ونشرت المرأة الصور المذكورة عبر حسابها على انستغرام إلا أنها تلّقت رسالة من صديقها الذي كتب: "عرفت الآن السبب الذي جعلك تبدين سمينة في صور زفافك".



وردّت المرأة على رسالة صديقها بالقول إنها "لم تكن حاملاً وقت زفافها"، كما أخبرت شقيقها الذي تشاجر لاحقاً معه.



ولفتت المرأة إلى أن الرجل هو صديق العائلة منذ 20 عاماً، مضيفةً: " لم أسمع هذا الرجل يلقي نكتة طوال السنوات التي عرفته فيها فهو أستاذ التاريخ الذي يأخذ نفسه على محمل الجد".