فيديو للحظة إنقاذ "عمر الجزائري" وتفاصيل جديدة تُكشف... هذا ما حصل مع والدته وما علاقة كلبه وشقيقة الخاطف؟ (فيديو)

🔴🇩🇿: حادثة مرعبة حالياً ترند وهي الاكثر تداول بالجزائر لشاب اسمه "بن عمران عمر" فقد عام 1996 وحصلوه امس!!!
بدات القصة في عام 1996 كان عمره 16 سنة، ووقتها فقد وبحث عنه اهله والحكومه بلا جدوى، وحتى أن والدته توفيت حسرة وحزن عليه والكل وقتها كان يتصور أنه قتل
لكن الضحية كان مخطوف… pic.twitter.com/XljvqITJ5P
— MOATH | معاذ (@M0ATH) May 14, 2024
🔴🇩🇿: حادثة مرعبة حالياً ترند وهي الاكثر تداول بالجزائر لشاب اسمه "بن عمران عمر" فقد عام 1996 وحصلوه امس!!!
بدات القصة في عام 1996 كان عمره 16 سنة، ووقتها فقد وبحث عنه اهله والحكومه بلا جدوى، وحتى أن والدته توفيت حسرة وحزن عليه والكل وقتها كان يتصور أنه قتل
لكن الضحية كان مخطوف… pic.twitter.com/XljvqITJ5P