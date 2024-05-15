فيديو للحظة إنقاذ "عمر الجزائري" وتفاصيل جديدة تُكشف... هذا ما حصل مع والدته وما علاقة كلبه وشقيقة الخاطف؟ (فيديو)

تستمر تفاصيل قصة "عمر" الجزائري الذي اختفى منذ 26 سنة بالتكشف، وهي قصة عاشها سكان بلدية القديد، غرب ولاية الجلفة بالجزائر.



وتم العثور على رجل مفقود منذ 26 سنة، كان محتجزا منذ 1997 في بيت جاره.



وفي التفاصيل، اختفى الشاب بن عمران عميرة الذي كان يبلغ من العمر 16 سنة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتمَّ البحث عليه مُطوَلاَّ، قبل أن يتم الاعلان عن فقدانه.



وكشف أفراد من أسرته وجيرانه، أن والدته التي توفيت حسرة عليه، كانت لاحظت بعيد اختفائه أنَّ كلبه بقي لمدة شهرين أمام بيت الجار الذي اختطفه، ما جعلها تشك فيه.



ولكن السكان لم يصدقوها عندما اعلمتهم واعتبروا أنه من المستحيل أن يكون محتجزا على بعد أمتار قليلة من منزله.



فيما أرجع عديدون السبب حينها للوضع الأمني المضطرب، والذي وقعت خلاله اختطافات.



وتم العثور على "عمر" بعد أن وقع خلاف بين صاحب البيت وأخته حول الميراث، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى كشف خبر قيام شقيقها باحتجاز جاره في البيت.



وتمَّ اقتحام البيت ليل الاثنين الفائت ليُعثَر على المفقود عاجز عن الكلام.



واعتقلت القوى الأمنية الفاعل، بينما نقل المحتجز إلى المستشفى.



وبعد انكشاف القصة، انتشرت روايات، من بينها أن الرجل المحتجز، ساحر، وأنه فعل فعلته، ليستفيد من مزايا كف يد الضحية الزهرية.



هذا وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيل أنه يوثق لحظة العثور على "عمر" في منزل جاره.