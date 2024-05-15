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بعد أن مرت عبر الماسح الضوئي في المطار... "صُدمت بما وجدته الأشعة السينية داخل رأسي"! (صور)
منوعات
2024-05-15 | 06:55
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بعد أن مرت عبر الماسح الضوئي في المطار... "صُدمت بما وجدته الأشعة السينية داخل رأسي"! (صور)
تم اكتشاف وجود مسامير عدة في وجه عارضة أزياء تايوانية أجرت أكثر من 19 عملية تجميل، وذلك أثناء مرورها عبر الماسح الضوئي في المطار.
وفي التفاصيل، قامت فانغ تشيوان، 36 عامًا، والمعروفة أيضًا باسم Sprite، بتفصيل اكتشافها في منشور على إنستغرام لأكثر من 1.3 مليون متابع لها.
ويبدو أن الشابة "المتعصبة للجراحة التجميلية" تكلفت أكثر من 250 ألف دولار على العديد من الإجراءات التجميلية، بما في ذلك عمليتان في الجبين، وخمس في جفنيها، وخمس في أنفها، واثنتان في ذقنها، وشفط الدهون لإصلاح وجهها خمس مرات.
ونتيجة لذلك، تُركت فانغ مع العديد من الأجسام الغريبة المغروسة في ذقنها، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وأثناء محاولتها المرور عبر الماسح الضوئي الأمني في المطار، التقطت الآلة برغيًا جراحيًا بقياس 1 بوصة أسفل شفتها السفلية مباشرةً، كما يظهر في صورها على إنستغرام.
وتعتقد فانغ أن المسمار قد ترك هناك أثناء عملية "الذقن الاصطناعية" التي تلقتها قبل ثماني سنوات.
ولسوء الحظ، لم يكن هذا هو الإجراء الجراحي الوحيد الذي ظهر في التصوير المقطعي المحوسب (CT).
"لقد اكتشفت بشكل غير متوقع أن لدي أيضًا أظافرًا على أنفي" ، وكشفت الشابة عن ثقب بوجهها غير المقصود.
وتظهر الصور المصاحبة أحد المسامير الموجودة أعلى شفتها بقليل متجهًا إلى الأسفل وآخر في أنفها.
"وجهي يبدو وكأنه أحجية الصور المقطوعة!" أعرتب فانغ عن أسفها، وحددت موعدًا لإزالة البراغي.
ولحسن الحظ، على الرغم من مظهرها الشبيه بالوسادة، إلا أن البراغي الجراحية لا تشكل ضررًا للمريض بشكل عام، وبالتالي لا تحتاج إلى إزالتها فعليًا.
"في معظم الحالات، يمكن أن تبقى الغرسات في جسمك من دون أي ضرر،" وفقًا لموقع Very Well Health. "لا ينبغي أبدًا اعتبار إزالتها جزءًا من الرعاية" الروتينية".
ومع ذلك، قد يقرر الأطباء استخراج الأجهزة إذا كانت تسبب "ألمًا أو تهيجًا أو عدوى".
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الماسح
الضوئي
المطار...
"صُدمت
وجدته
الأشعة
السينية
رأسي"!
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