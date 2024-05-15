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"أمازون برايم فيديو" تكشف عن مفاجأة سارّة... ما علاقة لعبة "توم رايدر"؟
منوعات
2024-05-15 | 09:45
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"أمازون برايم فيديو" تكشف عن مفاجأة سارّة... ما علاقة لعبة "توم رايدر"؟
"أمازون برايم فيديو" تكشف عن مفاجأة سارّة... ما علاقة لعبة "توم رايدر"؟
أعلنت منصة "أمازون برايم فيديو" يوم الثلاثاء الفائت عن انتاج مسلسل جديد مستوحى من لعبة الفيديو "توم رايدر" التي تتناول مغامرات شخصية لارا كروفت، وفق وكالة "فرانس برس".
وأشارت "أمازون" التي ستنتج المسلسل إلى جانب شركة "كريستال داينميكس" المطوّرة للعبة "توم رايدر"، إلى أنّ العمل سيُعرَض حصراً عبر منصة "برايم فيديو" في أكثر من 240 دولة. ولم تعلن الشركة عن موعد بدء عرض المسلسل أو عن الممثلة التي ستؤدي دور لارا كروفت.
وستكون البريطانية فيبي والر بريدج، التي اشتهرت بمسلسل "فليباغ" وشاركت في بطولة أحدث أفلام "إنديانا جونز"، كاتبة السيناريو والمنتجة التنفيذية في المسلسل الجديد.
ونقل بيان نُشر عبر موقع "توم رايدر" الالكتروني عن والر بريدج قولها "كان لتوم رايدر دور مهم في حياتي وأشعر بفخر لأنني سأنقل هذه اللعبة إلى الشاشة مع جهات تبدي حماسة كبيرة أيضاً"، مضيفة إنّ "لارا كروفت تعني الكثير لي ولعدد كبير من الأشخاص، وأنا متحمسة جداً لنقل مغامراتها من خلال المسلسل".
وسبق لأعمال سينمائية أن تناولت شخصية لارا كروفت مرات عدة، كما في العام 2001 مع النجمة الأميركية أنجلينا جولي، وسنة 2018 مع فيلم "توم رايدر" للمخرجة السويدية أليسيا فيكاندر.
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