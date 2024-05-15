الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أمازون برايم فيديو" تكشف عن مفاجأة سارّة... ما علاقة لعبة "توم رايدر"؟

منوعات
2024-05-15 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أمازون برايم فيديو&quot; تكشف عن مفاجأة سارّة... ما علاقة لعبة &quot;توم رايدر&quot;؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"أمازون برايم فيديو" تكشف عن مفاجأة سارّة... ما علاقة لعبة "توم رايدر"؟

"أمازون برايم فيديو" تكشف عن مفاجأة سارّة... ما علاقة لعبة "توم رايدر"؟

أعلنت منصة "أمازون برايم فيديو" يوم الثلاثاء الفائت عن انتاج مسلسل جديد مستوحى من لعبة الفيديو "توم رايدر" التي تتناول مغامرات شخصية لارا كروفت، وفق وكالة "فرانس برس".
 
 
وأشارت "أمازون" التي ستنتج المسلسل إلى جانب شركة "كريستال داينميكس" المطوّرة للعبة "توم رايدر"، إلى أنّ العمل سيُعرَض حصراً عبر منصة "برايم فيديو" في أكثر من 240 دولة. ولم تعلن الشركة عن موعد بدء عرض المسلسل أو عن الممثلة التي ستؤدي دور لارا كروفت.
 
 
وستكون البريطانية فيبي والر بريدج، التي اشتهرت بمسلسل "فليباغ" وشاركت في بطولة أحدث أفلام "إنديانا جونز"، كاتبة السيناريو والمنتجة التنفيذية في المسلسل الجديد.
 
 
ونقل بيان نُشر عبر موقع "توم رايدر" الالكتروني عن والر بريدج قولها "كان لتوم رايدر دور مهم في حياتي وأشعر بفخر لأنني سأنقل هذه اللعبة إلى الشاشة مع جهات تبدي حماسة كبيرة أيضاً"، مضيفة إنّ "لارا كروفت تعني الكثير لي ولعدد كبير من الأشخاص، وأنا متحمسة جداً لنقل مغامراتها من خلال المسلسل".
 
 
وسبق لأعمال سينمائية أن تناولت شخصية لارا كروفت مرات عدة، كما في العام 2001 مع النجمة الأميركية أنجلينا جولي، وسنة 2018 مع فيلم "توم رايدر" للمخرجة السويدية أليسيا فيكاندر.

آخر الأخبار

منوعات

برايم

فيديو"

مفاجأة

سارّة...

علاقة

"توم

رايدر"؟

LBCI التالي
توجه الى المدينة منذ 26 سنة ولم يعد... لن تصدقوا أين عُثر على "عمر" الجزائري: جار وسحر وهذه تفاصيل!
لهذا السبب الصادم...سيّدة تبحث عن طريقة للتخلص من زوجة ابنها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-03-12

ممثلة عالمية تكشف: "لقد تدمرت مسيرتي المهنية"... وما علاقة ابنتيها؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
06:37

فيديو للحظة إنقاذ "عمر الجزائري" وتفاصيل جديدة تُكشف... هذا ما حصل مع والدته وما علاقة كلبه وشقيقة الخاطف؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-05-13

"شوّهت وجهها"... خبيرة تجميل تكشف: هذه هي الجراحة التجميلية الوحيدة التي أتجنبها! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-04-12

على أنغام "الورد العربي"... شام ابنة أصالة تكشف عن وشم مميز جدا على ظهرها! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:07

رجل يحب عيد الميلاد لدرجة الجنون... لن تصدقوا كيف عبر عن عشقه لهذا العيد: " حتى سانتا سيكون فخوراً به"! (صور)

LBCI
منوعات
09:45

بعد مرور عام على اليوم الذي كان من المفترض أن يموت فيه... رجل يحتفل بالمناسبة ويروي قصته المذهلة!

LBCI
منوعات
09:40

"اعتقدت أنها حبوب بن منتشرة في خزانتي ثم بدأت في التحرك"... ما عثرت عليه هذه السيدة مقزز وصادم! (صور)

LBCI
منوعات
09:00

فازت بجائزة نوبل للآداب...كندا تودع "سيدة فن الأقصوصة المعاصر"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-04

مع مرور اليوم العالمي للبستنة العارية... هكذا احتفلت امرأة أميركية بالمناسبة!

LBCI
صحف اليوم
00:50

حاصباني لـ "نداء الوطن": صندوق النقد لم يعد يعتبر الإتفاقية الأولية مع لبنان صالحة

LBCI
أخبار دولية
01:13

الاتحاد الأوروبي: أي شخص ينكر حصول إبادة جماعية في سربرنيتسا لا مكان له في أوروبا

LBCI
أخبار لبنان
03:38

نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حماس...وتأكيد على وحدة الموقف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:27

أبرز ما جاء في مواقف النواب بشأن ملف النزوح... والسجالات لم تغب عن الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
06:51

تظاهرة لـ "تجمع دولة لبنان الكبير" للمطالبة بانتخاب رئيس وعودة النازحين

LBCI
فنّ
01:57

مهرجان كان السينمائي ينطلق بدورته الـ 77 وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:23

اليكم التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…

LBCI
آخر الأخبار
16:46

مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
صحة وتغذية
15:12

رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟

LBCI
آخر الأخبار
15:32

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان

LBCI
منوعات
11:18

اغتصبها أثناء عودتها من العمل... حادثة مروّعة في سيدني وهذه تفاصيلها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More