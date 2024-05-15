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رجل يحب عيد الميلاد لدرجة الجنون... لن تصدقوا كيف عبر عن عشقه لهذا العيد: " حتى سانتا سيكون فخوراً به"! (صور)
منوعات
2024-05-15 | 10:07
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رجل يحب عيد الميلاد لدرجة الجنون... لن تصدقوا كيف عبر عن عشقه لهذا العيد: " حتى سانتا سيكون فخوراً به"! (صور)
يبقى الوشم معك مدى الحياة، لذا من المهم دائمًا أن تفكر جدياً قبل أن تحفر شيئًا ما على بشرتك.
وعليك حقًا أن تحب شيئًا ما لتقرر أن تجعله جزءًا منك إلى الأبد، لذا فمن الجيد أن يكون رجل متعصبًا تمامًا لعيد الميلاد. لقد انتقل مؤخرًا إلى Reddit لمشاركة وشمه المستوحى من موسم عيد الميلاد، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وتضمن وشك الرجل صورة سانتا كلوز وشجرة عيد الميلاد ورودولف وجرس. إنه مثل انفجار احتفالي من الماضي ولكن تم وضعه في إبداع مذهل بالحبر.
وأراد الرجل المجهول في الواقع بعض النصائح حول كيفية تحسين وشمه، لكن معظم الناس كانوا ببساطة في حالة رهبة من التصميم الغريب. لديه حرفيًا ذراع مخصصة لعيد الميلاد - ويعتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنها مذهلة للغاية.
وكتب: "مرحبًا أيها الأشخاص الذين لديهم وشم جميل. قام أحد الفنانين بما ترونه في هذه الصور. وتبين أنه كان ثقبًا غير لائق، لذا فقد استغرق الأمر وقتًا للعثور على فنان جديد. الخميس هو اليوم المناسب!
وتابع: "أنا عالق حقًا بشأن نوع الرسم الذي سيعزز الوشم. لن يكون أي شيء من حشو ندفة الثلج جذابًا، فماذا تتخيلون؟... هل سيبدو نوع ما من رسم السحابة جيدًا؟".
لقد جعلت هذه الصورة المئات من الأشخاص يتحدثون، حيث لا يستطيع الناس أن يصدقوا كيف كرس ذراعه لعيد الميلاد. يبدو كما لو أنه بالتأكيد يتمنى أن يكون عيد الميلاد كل يوم.
ودعونا نواجه الأمر، مع هذا الوشم، ربما يكون في عالمه. حتى سانتا سيكون فخوراً بتفانيه في هذه العطلة.
Cohesive filler
by
u/Oh_FFS_Already
in
tattooadvice
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(صور)
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