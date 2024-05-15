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"شاركت زوجي مع 35 امرأة في العام الفائت"... ما حصل بعد ذلك غريب!

منوعات
2024-05-15 | 11:03
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&quot;شاركت زوجي مع 35 امرأة في العام الفائت&quot;... ما حصل بعد ذلك غريب!
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"شاركت زوجي مع 35 امرأة في العام الفائت"... ما حصل بعد ذلك غريب!

تقول امرأة أسترالية شاركت زوجها مع 35 امرأة في العام الفائت إن زواجها أقوى من أي وقت مضى.

وأدلت هاني بروكس بهذا التصريح الجريء في مقطع فيديو تمت مشاركته على إنستغرام في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن تصر على أن فكرتها هي جلب نساء أخريات إلى غرفة النوم.

"أنا مهووسة"، زعمت منشئة المحتوى بعد أن كشفت أنها كانت حاضرة دائمًا عندما كانت النساء يمارسن الجنس مع زوجها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتابعت بروكس: "يقول الجميع: "أنتم لستم سعداء يا رفاق"، و"لن تستمروا في الزواج"، و"هذا أمر مثير للسخرية، أنتم يا رفاق تتصرفون وكأنكم لستم متزوجين حتى".

وقالت الشابة ثنائية الجنس إن زوجها وافق بسعادة على اقتراحها بالنوم مع نساء أخريات - ولم تنظر إلى الوراء.

وتابعت بهدوء: "هذا هو أفضل نوع من الزواج يمكن أن تطلبه".

ومع ذلك، كان بعض متابعي الأسترالية متشددين بشأن زواجها المفتوح.

وقال أحد الرجال الأحاديين: "أريد أن أكون مع شخص واحد فقط".

لكن آخرين أشادوا باعتراف صانع المحتوى، وهتف أحد المعجبين قائلاً: "هذه هي علاقتك، عليك أن تختاري الديناميكية المناسبة لك".

 وسبق أن تصدرت بروكس عناوين الأخبار في شهر كانون الثاني عندما كشفت أنها كانت على علاقة غرامية عن غير قصد مع زوج صديقتها المفضلة.

لقد اشترك الزوج في صفحة OnlyFans الخاصة بالعارضة تحت اسم مستعار قبل أن يبدأ الاثنان في مراسلة بعضهما البعض لعدة أشهر.
 

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