"التوأم العنكبوتي"... ظاهرة نادرة للغاية يعاني منها شقيقان وهذه تفاصيلها! (صور)

"التوأم العنكبوتي"... ظاهرة نادرة للغاية يعاني منها شقيقان وهذه تفاصيلها! (صور)



وُلِد توأم ملتصق في إندونيسيا إذ بدا الشقيقان وكأنهما مندمجان معًا مثل "العنكبوت"، وذلك في ظاهرة نادرة جدا تحدث مرة من أصل مليوني حالة.



وفي التفاصيل، وُلد التوأم عام 2018 بثلاثة أرجل وأربعة أذرع وعضو ذكري واحد، ويتشاركان المثانة والأمعاء نفسها.



وكان قد تم تسجيل عدد قليل فقط بهذه الحالة النادرة من التوائم الملتصقة، وتمت الإشارة إلى حالة الفتيان هذا الأسبوع في مجلة طبية أميركية.



وبعد مكافحة المصاعب خلال مرحلتي الحمل والولادة، لم يتمكن الطفلان من الجلوس وأُجبرا على الاستلقاء بشكل مسطح خلال السنوات الثلاث الأولى من حياتهما.



وأجرى فريق من الجراحين عملية شاقة لبتر ساقهم الثالثة وتثبيت عظام الورك والحوض حتى يتمكن التوأم من الجلوس بشكل مستقيم.



والتوأم الإندونيسي يعاني من حالة تُعرف بالـ "Ischiopagus Tripus"، أي أن الشقيقان ملتصقان عند منطقة الحوض، ووُلدا بأربعة أذرع عاملة، وساقين عاملتين، وساق واحدة معطلة.



ولم يكن لدى أهل التوأم تاريخًا عائليًا مع المشاكل طبية، ولم تبلغ والدتهما عن أي مضاعفات أثناء حملها.