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واعد إحدى بنات خاله عن طريق الخطأ... رجل يكشف عن حادثة غريبة حصلت معه!
منوعات
2024-05-15 | 15:00
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واعد إحدى بنات خاله عن طريق الخطأ... رجل يكشف عن حادثة غريبة حصلت معه!
واعد إحدى بنات خاله عن طريق الخطأ... رجل يكشف عن حادثة غريبة حصلت معه!
شارك رجل صدمته الكبيرة بعد أن اكتشف أنه كان يواعد ابنة خاله عن طريق الخطأ بعد مقابلتها في الحانة، موضحا كيف التقى بها وكيف انسجم الثنائي على الفور، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، اكتشف الرجل الحادثة المروعة بعد البحث عن الشابة على منصة فيسبوك، شارحا أنه لدى والدته 12 أخوة، حيث أنجب كل من جدته وجده خمسة أطفال قبل الانفصال، ثم تزوجا مرة أخرى وأنجبا ثمانية أطفال آخرين.
وكانت والدة الرجل هي الأصغر بين أشقائها حين تزوج والداها للمرة الأولى وكان عمرها عامين فقط عندما انفصلا، وأدت أجواء الأسرة المشحونة بالتوتر المستمر إلى عدم مقابلة الرجل لأقاربه وأولادهم.
وبعد أن غلبه الفضول، قرر الرجل أن يبحث عن الشابة ويتفحص صورها، ثم قام بتجميع أطراف القصة معًا ببطء، وعندما اكتشف اسم والدتها قبل الزواج زادت شكوكه وأخبرها.
واتفق الرجل والشابة على عدم إخبار العائلة أبدًا بما حصل معهما، وبعد انفصالهما اعترف الرجل بأنه عاش في قلق مستمر من أن تكشف صديقته السابقة علاقتهما.
وتجاوز الرجل هذا الموضوع أخيرًا وأصبح الموضوع مضحكا بالنسبة له، وما زال أفراد عائلته يكرهون بعضهم البعض.
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