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"أبشع طفل رأيته على الإطلاق"... قالتها ثم بدأت "المعركة"!
منوعات
2024-05-15 | 13:32
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"أبشع طفل رأيته على الإطلاق"... قالتها ثم بدأت "المعركة"!
"أبشع طفل رأيته على الإطلاق"... قالتها ثم بدأت "المعركة"!
تعرضت امرأة لانتقادات شديدة لأنها وصفت مولود صديقتها الجديد بالـ"قبيح"، وحاولت تبرير كلماتها القاسية إذ قالت ببساطة "إنها الحقيقة".
وفي التفاصيل، أوضحت المرأة أن صديقتها كارولين التي أنجبت مولودها قبل بضعة أسابيع فقط، قامت بدعوتها إلى منزلها لمقابلة الطفل للمرة الأولى.
واعترفت المرأة أن الطفل قبيح للغاية معتبرة أنه "أبشع طفل رأته على الإطلاق"، وشرحت أنه بمجرد وصولها إلى منزل صديقتها كانت كارولين تطعم ابنها.
وسألت كارولين صديقتها عما إذا كانت تريد أن تحتضن الطفل ووافقت الأخيرة، وأثناء اللعب قالت له على سبيل المزاح: "يا إلهي، أنت أقبح طفل! وكانت توزع القبلات على كافة أنحاء جسده.
وأمسكت كارولين الطفل على الفور وسألت صديقتها عن سبب هذا المزاح مع الطفل، فاعتذرت مرارًا وتكرارًا ولكن صديقتها استمرت بالصراخ وطلبت منها أن تغادر.
وفي وقت لاحق، اتصلت صديقات المرأة بها وسألنها عن سبب انزعاج كارولين منها، فأخبرتهن بما حدث وأخبرنها أن التصرف يُعتبر وقحا، وشعرت المرأة بالذنب معتبرة أنه كان يجب عليها إخفاء مشاعرها الحقيقية تجاه الطفل.
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