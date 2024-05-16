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ابن الـ5 سنوات رحل بطريقة مأساوية... خرج خلسة من غرفته ثم حلّت الكارثة!
منوعات
2024-05-16 | 13:53
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ابن الـ5 سنوات رحل بطريقة مأساوية... خرج خلسة من غرفته ثم حلّت الكارثة!
غرق صبي بريطاني في حوض سباحة أثناء قضاء عطلة في اليونان بعد خروجه من غرفته بالفندق بينما كان والداه نائمين، حسبما سمع التحقيق.
وتم اكتشاف ثيو تريهارن جونز ووجهه للأسفل في حوض السباحة في أتلانتيكا هوليداي فيلاج في كوس.
ويُعتقد أن الطفل البالغ من العمر خمس سنوات قد غادر غرفته في الفندق قبل الإفطار بينما كان والداه نائمين، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وسينظر التحقيق الكامل في كيفية وصول ثيو إلى المسبح والتحقق من أي إجراءات سلامة مطبقة.
وسيقوم الطبيب الشرعي غافين نوكس أيضًا بفحص آليات قفل الباب بعد أن ادعى والدا ثيو أنه يمكن فتحها من الداخل بمجرد تدوير المقبض - على الرغم من أنه كان مقفلاً.
ولم يكن للأبواب أيضًا أقفال متسلسلة، حيث قالت الأم نينا سابقًا أنه يمكن للضيوف استخدام "الإصبع الصغير" للمس المقبض وفتحه.
واستمعت محكمة Pontypridd Coroner إلى أنه سيتم استدعاء والدي ثيو للإدلاء بشهادتهما، بالإضافة إلى ممثلي TUI وموظفي الفندق.
وسيستمع التحقيق أيضًا إلى الشاهد الذي عثر على الطفل وأولئك الذين سارعوا للمساعدة في الإنعاش القلبي الرئوي.
وتكشفت تفاصيل الرعب في حزيران 2019، عندما استيقظت الأم نينا والأب ريتشارد على صراخ مفاده أن صبيًا سقط في حوض السباحة.
وكان الضيف آدم هولمز، 39 عامًا، الذي يدير شركة للتدريب على الإسعافات الأولية، أحد أولئك الذين حاولوا إحياء ثيو.
وقال إنه سأل مدير الفندق على ما يبدو عن جهاز تنظيم ضربات القلب، فقيل له إنه "في الطريق".
وأضاف السيد هولمز: "بعد بضع جولات من الإنعاش القلبي الرئوي، لم يصل جهاز الصدمات الكهربائية، لذلك طلبته مرة أخرى".
ثم ذهب إلى مكتب الاستقبال ولكن الموظف الموجود على الاستقبالات لم يكن لديه أدنى فكرة عما كان يتحدث عنه.
واضطر الشاهد في النهاية إلى التوجه إلى عيادة طبيب قريبة للحصول على المعدات المنقذة للحياة.
وأضاف السيد هولمز: "ربما استغرق ذلك حوالي أربع دقائق... لأكون صادقًا، توقف الوقت، ولكن كان الأمر محبطًا للغاية لأنه لا يبدو أن هناك أي خطة عمل طارئة."
وتم تأجيل الجلسة تمهيدا لإجراء تحقيق كامل في موعد سيتم تحديده لاحقا.
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