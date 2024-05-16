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عثروا على طفلتها متمسكة بجثتها وهي تصرخ: "أمي لا تستيقظ"... خطأ أودى بحياة لورين وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-05-16 | 14:58
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عثروا على طفلتها متمسكة بجثتها وهي تصرخ: "أمي لا تستيقظ"... خطأ أودى بحياة لورين وهذه التفاصيل!
تم العثور على طفلة صغيرة ملتصقة بجسد والدتها بعد ساعات فقط من إغفال المسعفين علامات تشير إلى إصابتها بنوبة قلبية.
وفي التفاصيل، تم اكتشاف لورين بيغ سميث، 29 عامًا، على أرضية الحمام بينما كانت ابنتها البالغة من العمر عامين تتوسل قائلة: "أمي لا تستيقظ".
وقبل ساعات قليلة، اتصلت لورين بالاسعاف لتشكو من آلام في الصدر وقيء، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
ووصل المسعفون إلى منزلها في ولفرهامبتون لكنهم قالوا إنه لا يوجد سبب للقلق بعد قراءة نتيجة مخطط كهربية القلب (ECG) بشكل غير صحيح.
ثم عثرت والدتها إيما كارينجغتون على لورين بعد المأساة التي وقعت في 6 كانون الثاني من العام الفائت.
وأظهر تشريح الجثة أن السيدة توفيت إثر نوبة قلبية مفاجئة إثر جلطة دموية في رئتها.
واعترفت خدمة إسعاف ويست ميدلاندز الآن بمسؤوليتها عن سلسلة من الإخفاقات في الفترة التي سبقت وفاة لورين.
كما اعتذروا أيضًا لعائلة لورين، التي اتهمت المسعفين في السابق بـ "تركها تموت".
وقالت الأم إيما: "لقد دمرت حياتنا تمامًا بسبب ما حدث للورين، التي كان لديها الكثير لتعيش من أجله وكان أمامها مستقبل مشرق... إن اعترافات خدمة الإسعاف بالمسؤولية تظهر مدى الخطأ الذي حدث في الطريقة التي عولجت بها لورين."
وحكم الطبيب الشرعي في السابق بوجود "إخفاقات جسيمة" في رعاية لورين.
وقيل للتحقيق إن اثنين من المسعفين الطبيين أخبرا الأم أن قراءة تخطيط القلب لم تبعث فيهما أي سبب للقلق.
وكانت النتائج تظهر في الواقع حدوث حدث قلبي محتمل، لكن الأطباء أخطأوا في تفسير النتائج.
كما فشلوا أيضًا في اكتشاف العلامات من خلال جهاز التشخيص الذاتي لـ "نتائج غير طبيعية لأنثى يتراوح عمرها بين 18 و39 عامًا".
وبسبب تقييمهم، اختارت لورين عدم الذهاب إلى المستشفى وتم العثور عليها ميتة بشكل مأساوي بعد ساعات.
وأصدر الطبيب الشرعي في بلاك كنتري جو ليز رسالة لمنع الوفيات المستقبلية إلى خدمة الإسعاف بسبب مخاوف بشأن نقص التدريب.
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