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زوجها خانها مع ابنة أختها البالغة 15 سنة... انتقمت منه بطريقة لا تصدق وسلمت نفسها: عقوبتي له كانت عادلة!

منوعات
2024-05-16 | 15:30
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زوجها خانها مع ابنة أختها البالغة 15 سنة... انتقمت منه بطريقة لا تصدق وسلمت نفسها: عقوبتي له كانت عادلة!
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زوجها خانها مع ابنة أختها البالغة 15 سنة... انتقمت منه بطريقة لا تصدق وسلمت نفسها: عقوبتي له كانت عادلة!

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة خمس سنوات تقريباً على زوجة غيورة، لقيامها بتقطيع العضو الذكري لزوجها وإلقائه في المرحاض بعد أن أقام علاقة مع ابنة أختها البالغة من العمر 15 عاماً.

واعترفت ديان دوس سانتوس فارياس، 34 عاماً، بإغراء زوجها جيلبرتو نوغيرا دي أوليفيرا إلى السرير من خلال وعده بممارسة الجنس الغريب في كانون الأول من العام الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ولكن بعد أن ربطت فارياس ذراعيه وساقيه بالسرير بملابسها الداخلية وأطفأت الأضواء، أخرجت شفرة حلاقة وبدأت في ضرب عضو زوجها بعنف، حسبما قال ممثلو الادعاء لمحكمة أتيبايا بالقرب من ساو باولو بالبرازيل.

ثم قامت برمي العضو المقطوع في المرحاض. وبحسب ما ورد شنت فارياس الهجوم بعد أن اكتشفت أن زوجها كان ينام مع ابنة أختها البالغة من العمر 15 عامًا.

ومنذ ذلك الحين، تصالحت الطباخة فارياس مع زوجها، حتى أنه دفع تكاليف فريقها القانوني لإجراء المحاكمة.

لكن القاضية روبرتا لايون تشيابيتا دي مورايس بارو حكمت عليها بالسجن لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر في 15 أيار عندما اعترفت بالذنب في التسبب في أذى جسدي خطير.

وكان من الممكن أن تكون العقوبة القصوى السجن لمدة ثماني سنوات.

وقد استمعت المحكمة إلى كيفية قيامها بعد أن قطعت رجولة زوجها بإلقائها في الحمام حتى لا يتمكن الجراحون من إعادة ربطها أبدًا.

وقالت محامية فارياس، تاسيا مافرا، لوسائل الإعلام المحلية إنها ستستأنف الحكم، زاعمة أن القاضي تجاهل أنها "تصرفت تحت وطأة انفعالات عنيفة".

وأضافت: "سأصر أيضًا على تطبيق النظام شبه المفتوح، وفقًا للنص القانوني. على أية حال، كانت نتيجة ممتازة. وكانت العقوبة عادلة."

وألقى نوغيرا دي أوليفيرا، العامل في مضخة البنزين، والذي يتم تزويده الآن بقضيب اصطناعي، باللوم على نفسه في إثارة الهجوم من خلال خيانة فارياس مع ابنة أختها البالغة من العمر 15 عامًا. (سن الموافقة في البرازيل هو 14 سنة.(

وقال: "دايان امرأة رائعة ومحبة تحبني".

وشارك نوغيرا دي أوليفيرا جانبه من اللقاء المروع في غرفة النوم مع وسائل الإعلام المحلية.

وقال: "لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة"، موضحا كيف أنه أثار وتوقع ممارسة الجنس عندما ضغطت زوجته فجأة على أعضائه التناسلية في الظلام وقطعت عضوه بشفرة الحلاقة.

"ثم دفعتها ووضعت يدي على عضوي وكان ينزف الكثير من الدماء. سألت لماذا فعلت ذلك؟!"

وقال إن زوجته كانت "متملكّة"، وقد كسرت هاتفه المحمول الجديد مؤخرًا في نوبة من الغيرة.

وأضافت الفتاة البالغة من العمر 39 عامًا: "إنها شخص سيكون له تأثير سلبي على حياتي إلى الأبد... ولكن كما أقول دائمًا، لدي إيمان بالله أولاً وقبل كل شيء، ولا شيء يحدث في الحياة من دون إذن الله... أما إذا كنت أسامحها، فالحقيقة هي أن الله هو الذي يجب أن يغفر، ولكن، نعم، من جهتي، أغفر لها."

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، دخلت فارياس إلى مركز الشرطة المحلي الخاص بها مع شقيقها بعد وقت قصير من هجوم 22 كانون الأول، وقالت: "مساء الخير أيها الضابط، جئت لأقدم نفسي، لأنني قطعت للتو عضو زوجي".

وقالت إنها التقطت صورة للعضو المقطوع قبل رميه في المرحاض، وأوضحت أنها تخلصت منه لأنها "سمعت أنه من الممكن إعادة توصيله".

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