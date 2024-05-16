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بعد 3 سنوات من ارتكاب جريمته راسلها عبر فيسبوك: "لقد اغتصبتك"... وهذا ما حصل بعدها!

منوعات
2024-05-16 | 16:05
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بعد 3 سنوات من ارتكاب جريمته راسلها عبر فيسبوك: &quot;لقد اغتصبتك&quot;... وهذا ما حصل بعدها!
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بعد 3 سنوات من ارتكاب جريمته راسلها عبر فيسبوك: "لقد اغتصبتك"... وهذا ما حصل بعدها!

أصيبت شانون كيلر بالصدمة عندما قرأت رسالة على الفيسبوك من رجل اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا في عام 2013 عندما كانت طالبة في الكلية.

"أريد أن أسمع صوتك"، يُزعم أن إيان كليري، البالغ من العمر الآن 31 عامًا، من ساراتوجا، كاليفورنيا، كتب لها في رسالة عام 2019 اكتشفتها في عام 2020، وفقًا لإفادة خطية عن سبب محتمل حصلت عليها مجلة PEOPLE. "أريد أن أعرف إذا كنت قد فعلت ذلك أم لا."

وفي رسالة أكثر ترويعًا، زُعم أنه كتب: "لقد اغتصبتك".

أمضت كيلر سنوات في محاولة إقناع السلطات بالقبض على الطالب الذي اتهمته باغتصابها عندما كانا طالبين في كلية غيتيسبيرغ في غيتيسبيرغ، بنسلفانيا، ولكن من دون جدوى.

وبعد تلقيها رسائل الفيسبوك من كليري، أبلغت الشرطة، ولكن لم يحدث شيء. وفي عام 2021، تحدثت أيضًا إلى وكالة أسوشيتد برس للحصول على قصة حول مدى صعوبة محاكمة الجرائم الجنسية في الحرم الجامعي.

وبعد أسابيع، قدم المدعي العام لمقاطعة آدامز، بريان سينيت، مذكرة توقيف جنائية تتهم كليري بالاعتداء الجنسي.

والآن، وبعد بحث دام ثلاث سنوات، أكد المدعي العام في ميتز بفرنسا، يوم الثلاثاء، أن كليري محتجز منذ 24 نيسان بعد احتجازه كجزء من تفتيش الشرطة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس وصحيفة نيويورك تايمز.

وهو محتجز في فرنسا في انتظار إجراءات التسليم، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ولم يستجب محامي كليري على الفور لطلبات الناس للتعليق.

ورفض أندريا ليفي محامي كيلر التعليق على الاعتقال.

وفي عام 2021، بعد إصدار مذكرة اعتقال كليري، قالت كيلر في بيان تمت مشاركته مع مجلة PEOPLE من خلال محاميتها، لورا دن، "بينما تأثرت بالبكاء بسبب هذه النتيجة، التي انتظرتها على مدى سبع سنوات... إنني أدرك أن هذه اللحظة جاءت لأنني أعلنت قصتي، وهو ما لا ينبغي لأي ناج أن يفعله من أجل الحصول على العدالة."

وبدأت محنة كيلر في 15 كانون الأول 2013، عندما طلبت من صديق أن يرافقها إلى مسكنها بعد حفل للاحتفال بالنهائيات، حيث كان "ولد" "يخيفها"، كما تزعم الإفادة الخطية.

ويُزعم أن الطفل، الذي تم تحديده لاحقًا باسم كليري، والذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت، تبعها هي وصديقها إلى المنزل، وعرض على الصديق 20 دولارًا حتى يتمكن من البقاء بمفرده مع كيلر، وفقًا للإفادة الخطية.

وتقول الإفادة الخطية إن الصديق طلب من كليري أن يرحل. وبعد عشر دقائق، سمعت كيلر طرقًا على الباب وفتحته معتقدة أنه صديق آخر، كما تقول الإفادة الخطية. وتزعم الإفادة الخطية أن كليري هو الذي دخل وبدأ في تقبيل كيلر قبل الاعتداء عليها.

وأرسلت كيلر رسالة نصية إلى أصدقائها تقول فيها: "أرجوكم ساعدوني" و"يا إلهي من فضلكم ساعدوني"، قبل الاعتداء المزعوم، وفقًا للإفادة الخطية.

وتقول الإفادة الخطية إن كيلر أبلغت الشرطة بالهجوم المزعوم، وخضعت لاختبار أدوات الاغتصاب ووجدت شهودًا رأوا كليري في تلك الليلة.

وأعادت السلطات فتح القضية بعد أن أخبرتهم كيلر بالرسائل عبر الإنترنت وبعد نشر قصة وكالة أسوشييتد برس حول قضيتها.

وربطت الشرطة حساب كليري على فيسبوك برقم هاتف محمول مطابق.

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