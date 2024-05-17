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الكشف عن وجه "أغنى رجل في تاريخ العالم"... عبدوه في احدى الدول العربية منذ 3400 عام وكان زير نساء! (صور)
منوعات
2024-05-17 | 02:32
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الكشف عن وجه "أغنى رجل في تاريخ العالم"... عبدوه في احدى الدول العربية منذ 3400 عام وكان زير نساء! (صور)
تم الكشف أخيرًا عن وجه أحد أغنى الرجال على الإطلاق من خلال تكنولوجيا مذهلة بعد مرور 3400 عام على وفاته.
وكان أمنحتب الثالث، المعروف بجد توت عنخ آمون، يعتبر إلهًا حيًا للشعب المصري، ولكن على الرغم من كل قوته، تظهر الصور الجديدة أنه كان من الممكن أن يكون رجلًا قصير القامة، زائد الوزن، وأصلعاً.
وقد وصف علماء الآثار الفرعون الأسطوري بأنه "واحد من أغنى الرجال الذين عاشوا على الإطلاق" حيث أن الكثير من ثروته تنبع من حملة حكمه، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وقاد أمنحتب مصر خلال فترة من الازدهار غير المسبوق والقوة الدولية في عام 1386 قبل الميلاد حتى أنه حصل على لقب العظيم.
ومن أكبر علامات شهرته في مصر أنه ترك تماثيل منتشرة في كل أنحاء مملكته أكثر من أي فرعون آخر.
ولكن على الرغم من كل التماثيل، لم يتم إعادة بناء وجهه حتى الآن.
وباستخدام بيانات من جمجمة المومياء، اكتشف فريق ذكي متعدد الجنسيات أخيرًا حقيقة الشكل الحقيقي لأمنحتب الثالث.
وقال عالم الآثار مايكل هابيشت، من جامعة فلندرز في أستراليا، إنه على الرغم من لصق وجهه وجسده حول مصر على التماثيل، إلا أنه بدا مختلفًا كثيرًا في عملية إعادة البناء.
وأوضح أنه "وجه هادئ لرجل روج للسلام وعاش في زمن أعظم ازدهار اقتصادي... ربما كان واحدًا من أغنى الرجال الذين عاشوا على الإطلاق، على الأقل في عصره".
وتابع: "ووصفت الأبحاث التي أجريت في السبعينيات أمنحتب الثالث بأنه رجل بدين ومريض ومستقر، وكان شبه أصلع، وعانى من مشاكل في الأسنان في السنوات الأخيرة من حياته."
ومن الاكتشافات الغريبة الأخرى التي لا نعرفها إلا بالخبرة العلمية أن الفرعون كان في الواقع رجلاً قصير القامة.
وقال هابيشت إنهم وجدوا أن طول أمنحتب يزيد قليلاً عن 5 أقدام وبوصة واحدة، مما يجعله أحد أصغر الملوك الذين حكموا على الإطلاق.
وتابع عالم الآثار: "على الرغم من أنه كان أحد ملوك مصر العظماء حقًا، إلا أن ارتفاع جسمه يبلغ حوالي 156 سم، مما يجعله أحد أصغر الملوك الذين نعرفهم من مومياواتهم المحفوظة".
"هذا الارتفاع الصغير إلى حد ما لا ينعكس في الفن - فهو مشهور في الأعمال الفنية بتماثيله العملاقة."
بدأت عملية إعادة البناء من خلال إعادة إنشاء الجمجمة رقميًا باستخدام الصور والبيانات من موميائه المكتشفة.
ثم أضافوا كل البيانات الإضافية من متبرعين أحياء آخرين لتكوين المواضع والأحجام المحتملة لأنف الملك وأذنيه وعينيه وشفتيه.
وكان خبير الرسومات البرازيلي شيشرون مورايس هو العقل المدبر وراء هذا الإنجاز العلمي.
وقال: "بناء على المعرفة التاريخية، كان أمنحتب الثالث يتمتع بمظهر قوي، ولهذا السبب استخدمنا بيانات من أفراد لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع".
وتعتبر أيضًا واحدة من أكثر عمليات إعادة التصميم اكتمالًا على الإطلاق، حيث تم أيضًا تضمين ملابس الملك وإكسسواراته.
وتابع مورايس قائلاً: "لقد اندهشنا من النتيجة النهائية، فرؤية تمثال نصفي كامل بهذه الألوان وصفاء الوجه كان مرضيًا تمامًا... إنها هديتنا لجميع أولئك الذين يقدرون التاريخ."
لقد اعتلى العرش لأول مرة عندما كان صبيًا يبلغ من العمر 12 عامًا وأحدث ثورة في الطريقة التي يسمع بها شعبه الأخبار عن القصر من خلال نشرات الأخبار الملكية المنحوتة على الحجر.
ويعتقد أنه توفي بين سن الأربعين والخمسين.
ويقول الباحثون إن فكرة ثروته الهائلة تأتي من رسائل أرسلها قادة دبلوماسيون إلى أمنحتب الثالث يطلبون منه الذهب كهدية.
وقال الدكتور هابيشت: "الرسائل الدبلوماسية من الملوك الأجانب تتوسل إليه أن يرسل لهم بعض الذهب كهدية، كما سيكثر الذهب في مصر كالرمال... إنها مبالغة معتادة في مثل هذه الرسالة، ولكنها مع ذلك تشير إلى الثراء الفاحش... هناك تكهنات بأن مومياء أمنحتب الثالث ربما كانت مغطاة بالكامل بورق الذهب، لذلك لا بد أنه بدا وكأنه تمثال لإله."
وقال عالم الآثار أيضا إنه يعتقد أن الفرعون كان "زير نساء".
ومن المقرر الآن أن يقوم الرجلان وزميلاهما إيلينا فاروتو وفرانشيسكو غالاس بنشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة علمية.
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"أغنى
تاريخ
العالم"...
عبدوه
الدول
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نساء!
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