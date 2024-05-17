الكشف عن وجه "أغنى رجل في تاريخ العالم"... عبدوه في احدى الدول العربية منذ 3400 عام وكان زير نساء! (صور)

وقال: "بناء على المعرفة التاريخية، كان أمنحتب الثالث يتمتع بمظهر قوي، ولهذا السبب استخدمنا بيانات من أفراد لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع".وتعتبر أيضًا واحدة من أكثر عمليات إعادة التصميم اكتمالًا على الإطلاق، حيث تم أيضًا تضمين ملابس الملك وإكسسواراته.وتابع مورايس قائلاً: "لقد اندهشنا من النتيجة النهائية، فرؤية تمثال نصفي كامل بهذه الألوان وصفاء الوجه كان مرضيًا تمامًا... إنها هديتنا لجميع أولئك الذين يقدرون التاريخ."لقد اعتلى العرش لأول مرة عندما كان صبيًا يبلغ من العمر 12 عامًا وأحدث ثورة في الطريقة التي يسمع بها شعبه الأخبار عن القصر من خلال نشرات الأخبار الملكية المنحوتة على الحجر.ويعتقد أنه توفي بين سن الأربعين والخمسين.