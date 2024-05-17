لأسباب غير معروفة... حماتها تُقدم لها "القمامة" كهدايا: وهذا ما كشفته سيدة

كشفت سيدة عبر موقع "نيويورك بوست" عن مشاكل تعيشها في حياتها اليومية مع زوجها، حيث طلبت المساعدة من القرّاء والصحيفة للمضي قدما.

وفي التفاصيل، قالت السيدة الّتي لم يتم ذكر اسمها: "لقد تزوجت مؤخرًا من "جون"، حب حياتي وتربطني علاقة رائعة بحماتي "سارة". هي ووالد زوجي متقاعدان ويتمتعان بوضع مالي جيد. في كل مناسبة خاصة، نختار أنا وجون هدايا لوالديه بعناية، وننفق المزيد للتأكد من أن هدايانا تنقل حبنا وتقديرنا لهما".

وتابعت بالقول: "المشكلة هي أن في المقابل، سارة تهدينا "القمامة" حرفيًا. في عدة مناسبات، تلقينا أغراض مكسورة في صناديق عشوائية، وأشياء بها قطع مفقودة، وأدوات مستعملة، بما في ذلك أدوات المطبخ والطهي. ويحدث هذا في كل عطلة. لقد أهدت أيضًا لأطفالنا ألعابًا وملابس مستعملة، وكان معظمها مفقودًا بالفعل أو كانت أحجامها صغيرة جدًا".

وأضافت: "بعد التحدث مع أفراد الأسرة الآخرين، علمت أن سارة كانت تقدم هدايا غير مرغوب بها لسنوات، لكن أفراد عائلتها لم يناقشوا المشكلة معها مطلقًا خوفًا من مضايقتها. أخبرتني أخت زوجي أنها شاهدت سارة تستخرج أشياء من قبو منزلها وتغلفها كهدايا للآخرين".

واستطردت السيدة قائلةً: "هذا يترك أثراً سيئاً ويجعلني أشعر بالاستياء الطفيف تجاه سارة. أعتقد أن تصرفاتها غير محترمة وذات ذوق سيء. لا أريد أن أتسبب في إيذاء المشاعر، لكن يجب أن يتوقف هذا السلوك. كيف يمكنني أن أبلغ سارة أنني أريدها أن تتوقف عن تقديم الهدايا لنا؟".