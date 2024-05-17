الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
30
o
الجنوب
23
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
30
o
الجنوب
23
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الأبواب المفتوحة" يوم توعويّ حاشد لطلاب الكونسرفتوار
منوعات
2024-05-17 | 06:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"الأبواب المفتوحة" يوم توعويّ حاشد لطلاب الكونسرفتوار
تحت شعار "الموسيقى للجميع" نظّم المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار، يوم "الأبواب المفتوحة" Open Doors، في "فوروم دو بيروت"، بمبادرة أطلقتها رئيسة المعهد هبة القواس، في يوم حافل شهد مشاركة واسعة لحشد كبير ناهز الألف طالب، وعدد كبير من المهتمين والراغبين في تعلّم الموسيقى، من معظم فروع الكونسرفتوار الوطني التي تتوزع على 18 فرعاً في شتى المناطق اللبنانية.
في خطوة توعوية استثنائية وبادرة تثقيفية أكاديمية، يسعى المعهد أن تتحول إلى تقليد متبّع في لبنان، أتاح الكونسرفتوار للطلاب التعرّف عن كثب على عالم الموسيقى بآلاته وأنماطه وتفاصيله العلمية والتعليمية، وجميع أقسامه الشرقية والغربية.
وتضمن هذا اليوم الخاص شرحاً علمياً وفنياً عن جميع الآلات الموسيقية بين الوترية والنفخ من خلال تعريف شامل، كما ساهم في تعريف الأولاد بين 7 و12 عاماً على أساليب العزف على آلات لديها أبعاد أهم في عالم الموسيقى. وذلك مع أساتذة موسيقى ومتخصصين من المعهد، وموسيقيين من الأوركسترا الفلهارمونية والأوركسترا الشرقية، بالإضافة إلى موسيقيين عالميين بينهم من جاء من مسرح "بولشوي" و"مسرح مارينسكي" واضعين خبراتهم في متناول الطلاب، ما بث الحماسة لديهم والتفاعل الإيجابي، نظراً لما تقدمه هذه التجربة المميزة لمسارهم التعلّمي الموسيقي من آفاق جديدة للاحتراف في المستقبل، فضلاً عن تثقيفيهم وتوسيع مداركهم ومعارفهم في هذا المجال الحضاري الذي يساهم في تأمين فرص عمل كبيرة في المستقبل.
كذلك خصصت "الأبواب المفتوحة" أيضاً لطلبات الانتساب والتسجيل وأوقات الدروس وكل ما يرتبط بالمعهد والانضمام إليه.
يهدف المعهد من خلال هذه المبادرة إلى تحضير جيل محترف من الموسيقيين، بالإضافة إلى دعمهم ضمن مشاريع أوركسترالية مستقبلية، خاصة وأن الكونسرفتوار يسعى إلى تأسيس أوركسترات لأعمار صغيرة.
اختتم يوم الأبواب المفتوحة بحفلة موسيقية شارك فيها أساتذة المعهد والطلاب.
آخر الأخبار
منوعات
المفتوحة"
توعويّ
لطلاب
الكونسرفتوار
التالي
اكتشفت أمر زواجه فقتلها وأحرق جثتها... جريمة مروّعة تهز أميركا وهذه تفاصيلها!
لأسباب غير معروفة... حماتها تُقدم لها "القمامة" كهدايا: وهذا ما كشفته سيدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-08
المتحدث العسكري الإسرائيلي: أي خلافات مع واشنطن يتم حلها "خلف الأبواب المغلقة"
آخر الأخبار
2024-05-08
المتحدث العسكري الإسرائيلي: أي خلافات مع واشنطن يتم حلها "خلف الأبواب المغلقة"
0
أخبار دولية
2024-05-01
البيت الأبيض يعتبر أن "نسبة صغيرة من الطلاب تتسبب بهذا التعطيل" في الجامعات
أخبار دولية
2024-05-01
البيت الأبيض يعتبر أن "نسبة صغيرة من الطلاب تتسبب بهذا التعطيل" في الجامعات
0
أخبار دولية
2024-04-30
جامعة كولومبيا تهدّد بـ"طرد" الطلاب الذين يحتلّون أحد مبانيها
أخبار دولية
2024-04-30
جامعة كولومبيا تهدّد بـ"طرد" الطلاب الذين يحتلّون أحد مبانيها
0
فنّ
2024-04-30
الكونسرفتوار الوطني يحصد أربع جوائز من خمس ضمن حفل الفائزين في مسابقة "مارغو بابيكيان" العريقة للبيانو 2024 (صور)
فنّ
2024-04-30
الكونسرفتوار الوطني يحصد أربع جوائز من خمس ضمن حفل الفائزين في مسابقة "مارغو بابيكيان" العريقة للبيانو 2024 (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:13
ساهم في بناء الأهرامات... دراسة تكشف عن مجرى قديم لنهر النيل وهذه التفاصيل!
منوعات
08:13
ساهم في بناء الأهرامات... دراسة تكشف عن مجرى قديم لنهر النيل وهذه التفاصيل!
0
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
0
منوعات
07:51
نهاية مأساوية لثنائي في بريطانيا... وُجدت جثة على السرير وهذا ما فعله الحبيب بنفسه
منوعات
07:51
نهاية مأساوية لثنائي في بريطانيا... وُجدت جثة على السرير وهذا ما فعله الحبيب بنفسه
0
منوعات
07:18
بعد عام كامل من التنمر والأذى المتواصل... فتى يُفجع والديه: كان "ابني الصغير"
منوعات
07:18
بعد عام كامل من التنمر والأذى المتواصل... فتى يُفجع والديه: كان "ابني الصغير"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-03
النخالة يتصل بهنية معزيًا باستشهاد العاروري وإخوانه
أخبار دولية
2024-01-03
النخالة يتصل بهنية معزيًا باستشهاد العاروري وإخوانه
0
منوعات
2024-05-04
وكيلة عقارية توثق لحظة اكتشافها أمرًا مرعبا... ما عثرت عليه صدم متابعيها: طلبوا منها استدعاء الشرطة! (فيديو)
منوعات
2024-05-04
وكيلة عقارية توثق لحظة اكتشافها أمرًا مرعبا... ما عثرت عليه صدم متابعيها: طلبوا منها استدعاء الشرطة! (فيديو)
0
امن وقضاء
06:29
سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان... و3 شهداء باستهداف بيك أب على طريق النجارية الزهراني
امن وقضاء
06:29
سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان... و3 شهداء باستهداف بيك أب على طريق النجارية الزهراني
0
آخر الأخبار
2023-12-21
غارة إسرائيلية على أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان
آخر الأخبار
2023-12-21
غارة إسرائيلية على أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
جولة سياحية في دوما... إحدى أجمل البلدات السياحية حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
07:53
جولة سياحية في دوما... إحدى أجمل البلدات السياحية حول العالم
0
أخبار لبنان
07:12
سفير قطر لدى لبنان من دوما: قطر هي رقم واحد من عدد السياح في لبنان
أخبار لبنان
07:12
سفير قطر لدى لبنان من دوما: قطر هي رقم واحد من عدد السياح في لبنان
0
أخبار لبنان
07:04
المدير العام لصندوق قطر للتنمية من دوما: نطمح اعادة تأهيل السوق القديم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة
أخبار لبنان
07:04
المدير العام لصندوق قطر للتنمية من دوما: نطمح اعادة تأهيل السوق القديم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة
0
أخبار لبنان
07:04
باسيل: دوما والبترون صورة مصغرة عن لبنان الذي نريده وما النفع إذا أصبح البلد منصة تجمع اللاجئين غير الشرعيين
أخبار لبنان
07:04
باسيل: دوما والبترون صورة مصغرة عن لبنان الذي نريده وما النفع إذا أصبح البلد منصة تجمع اللاجئين غير الشرعيين
0
أخبار لبنان
06:34
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة من دوما: جئنا جميعا خصوصا لنكون إلى جانب لبنان
أخبار لبنان
06:34
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة من دوما: جئنا جميعا خصوصا لنكون إلى جانب لبنان
0
امن وقضاء
06:29
سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان... و3 شهداء باستهداف بيك أب على طريق النجارية الزهراني
امن وقضاء
06:29
سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان... و3 شهداء باستهداف بيك أب على طريق النجارية الزهراني
0
أخبار لبنان
06:22
نصار يطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
أخبار لبنان
06:22
نصار يطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
0
أخبار لبنان
05:54
المؤتمر التشاوريّ حول الرؤيا الخضراء في البقاع الغربي وراشيا
أخبار لبنان
05:54
المؤتمر التشاوريّ حول الرؤيا الخضراء في البقاع الغربي وراشيا
0
أخبار دولية
04:48
إسرائيل تعتبر اتهامات جنوب إفريقيا بشأن "الإبادة" في غزة "منفصلة تماما عن الحقائق"
أخبار دولية
04:48
إسرائيل تعتبر اتهامات جنوب إفريقيا بشأن "الإبادة" في غزة "منفصلة تماما عن الحقائق"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
04:35
مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات
امن وقضاء
04:35
مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات
2
منوعات
15:30
زوجها خانها مع ابنة أختها البالغة 15 سنة... انتقمت منه بطريقة لا تصدق وسلمت نفسها: عقوبتي له كانت عادلة!
منوعات
15:30
زوجها خانها مع ابنة أختها البالغة 15 سنة... انتقمت منه بطريقة لا تصدق وسلمت نفسها: عقوبتي له كانت عادلة!
3
اقتصاد
02:14
إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:14
إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...
4
منوعات
16:05
بعد 3 سنوات من ارتكاب جريمته راسلها عبر فيسبوك: "لقد اغتصبتك"... وهذا ما حصل بعدها!
منوعات
16:05
بعد 3 سنوات من ارتكاب جريمته راسلها عبر فيسبوك: "لقد اغتصبتك"... وهذا ما حصل بعدها!
5
خبر عاجل
06:15
وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
خبر عاجل
06:15
وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
6
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر
7
منوعات
14:58
عثروا على طفلتها متمسكة بجثتها وهي تصرخ: "أمي لا تستيقظ"... خطأ أودى بحياة لورين وهذه التفاصيل!
منوعات
14:58
عثروا على طفلتها متمسكة بجثتها وهي تصرخ: "أمي لا تستيقظ"... خطأ أودى بحياة لورين وهذه التفاصيل!
8
أمن وقضاء
01:52
مجموعة نساء سرقن مبلغًا ماليًّا كبيرًا من أحد المنازل في بدارو..وتوقيف 3 منهنّ
أمن وقضاء
01:52
مجموعة نساء سرقن مبلغًا ماليًّا كبيرًا من أحد المنازل في بدارو..وتوقيف 3 منهنّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More