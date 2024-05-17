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سامحته بعد أن خانها... إتصال هاتفي قلب حياتها من جديد وهذا ما حصل
منوعات
2024-05-17 | 06:55
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سامحته بعد أن خانها... إتصال هاتفي قلب حياتها من جديد وهذا ما حصل
روت احدى السيدات قصتها مع زوجها، وقالت: "لم تكن مسامحة زوجي على علاقته الجنسية أمرًا سهلاً، ولكن بعد أشهر من إعادة بناء الثقة، شعرت أخيرًا أننا عدنا إلى المسار الصحيح - لكنني اكتشفت أنهما لم يتوقفا أبدًا عن ممارسة الجنس".
وأوضحت أن "لقد بذل قصارى جهده لطمأنتي ولكن الشيء الوحيد الذي تغير هو أنني اعتقدت أن علاقتهما انتهت... عمري 38 عامًا، وزوجي يبلغ من العمر 42 عامًا، ونحن متزوجان منذ تسع سنوات. لدينا ابنتان معًا، واحدة عمرها سنتان والأخرى عمرها خمس سنوات."
وتابعت: "غالبًا ما كان يعمل متأخرًا وفي عطلات نهاية الأسبوع، لذلك استغرق الأمر مني ما يقرب من عام لأدرك أن هناك شيئًا ما غير صحيح... وعندما علمت بالأمر، طلب المغفرة ووعد بإنهاء علاقتهما... وبينما صدقته، كنت محطمة تماما وطلبت الانفصال الموقت."
ولفتت الى أنه "ظل يتذلل لأسابيع حتى وافقت أخيرًا في أحد الأيام على منح علاقتنا فرصة أخرى... منذ ذلك الحين اعتقدت أننا نعمل بجد معًا لإصلاح زواجنا... ثم فجأة، تلقيت مكالمة هاتفية من هذه المرأة الأخرى، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
"لقد صدمت للغاية لدرجة أنني كدت أن أغلق الخط، لكنها أخبرتني بعد ذلك أنه لم يتغير شيء - فهما ما زالا يمارسان الجنس بانتظام، حتى أنه أخبرها أننا انفصلنا. حتى أنها أرسلت لي لقطات شاشة لرسائلهم النصية لإثبات ذلك"، بحسب رواية الزوجة المخدوعة.
وأضافت: "لقد واجهته لكنه كذب قائلاً إنهما كانا يتحدثن فقط وأنني الشخص الوحيد الذي يريده... الآن لا أعرف ماذا أفعل وأجد صعوبة في رؤية طريق للمضي قدمًا... آخر شيء أريده هو تفكيك عائلتنا ولكن لا أستطيع الوثوق به."
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