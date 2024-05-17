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سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)

منوعات
2024-05-17 | 08:13
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سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
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3min
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)

تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر 62 عامًا، دُفن حيًا لمدة أربعة أيام، بعد أن سمعت الشرطة صراخه المكبوت طلبًا للمساعدة من تحت الأرض.

وعثر الضباط في مولدوفا على الرجل أثناء التحقيق بعد العثور على امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا ميتة في منزلها على يد أحد أقاربها يوم الاثنين.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به في وفاتها، وأثناء تفتيش منزله في نفس القرية، سمعت صرخات استغاثة من مكان قريب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبدأوا الحفر ووجدوا مدخل قبر موقت حيث قام رجل يبلغ من العمر 18 عامًا بحبس الرجل المسن.

وتظهر اللقطات التي نشرتها الشرطة يوم الأربعاء سحب الرجل. وكان واعيا وكان مصابا بجرح في رقبته.

وتم استدعاء متخصصي الطب الشرعي إلى منزل في أوستيا، شمال غرب مولدوفا، يوم الاثنين، بعد العثور على امرأة مسنة ميتة في منزلها.

وتوصل متخصصون من مركز الفحوصات الفنية والجنائية والطب الشرعي إلى أن المرأة توفيت بعد تعرضها لاعتداء جسدي وإصابتها بجروح خطيرة.

وسرعان ما تعرف الضباط على أحد أقارب المتوفاة البالغ من العمر 18 عامًا باعتباره المشتبه به في قتلها. ولم يتم ذكر اسم الضحية والمراهق في وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب ما ورد تم العثور على المشتبه به في منزله في حالة سكر. ومن المفهوم أنه أدلى بأقوال "مربكة" و"غير متسقة" أثناء استجواب الشرطة.

وأثناء قيام الضباط بتفتيش منزله بحثًا عن أدلة، سمعوا أصواتًا مزعجة وصرخات طلبًا للمساعدة تأتي من تحت الأرض بالقرب من المنزل.

واتجهوا نحو الضجيج، وبدأوا بالحفر، فاكتشفوا رجلاً في الستينيات من عمره، كان مدفوناً في قبر موقت مغطى بالتراب.

وكان قد أصيب بجرح في رقبته، لكنه كان على قيد الحياة وواعيا.

وقال الرجل للشرطة إنه والمراهق كانا يشربان الكحول معًا يوم السبت عندما بدأا في الشجار.

ويُزعم أن المشتبه به هاجمه بعد ذلك بسكين قبل أن يحبسه في الطابق السفلي الموقت، ويدفنه حياً ويغطي المدخل بالتراب.

ويعتقد الضباط أن المراهق قتل المرأة المسنة في اليوم التالي، إما ليلة الأحد أو في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

وقد تم حبسه احتياطيًا بينما تواصل الشرطة والمدعون التحقيق معه بتهمة القتل والشروع في القتل. ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

ويتلقى الرجل الذي تم إنقاذه العلاج في المستشفى.

وقال أحد السكان المحليين عن الضحية المتوفاة: "لقد كانت امرأة محترمة للغاية، ولم يواجه أحد أي مشاكل معها على الإطلاق".
 

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صرخاته

الأرض...

وهكذا

خلصوه:

جريمة

انكشفت

المدفون!

(فيديو)

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