"كنتُ مستاءة للغاية"...مدرسة تمنع طالبة من حضور حفل تخرجها لهذا السبب!

"كنتُ مستاءة للغاية"...مدرسة تمنع طالبة من حضور حفل تخرجها لهذا السبب!

زعمت طالبة في مدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا الأميركية أنها مُنعت من حضور حفلها تخرجها بعد ارتدائها بدلة وهو الأمر الذي اعتبرته المدرسة بمثابة انتهاك لقواعد اللباس.



وارتدت صوفي سافيدج، البالغة من العمر 16 عامًا، بدلة سوداء مع سترة باللون الزيتوني وربطة عنق لحضور حفل تخرجها في نادي "فاندربيلت" الريفي الراقي يوم السبت الفائت.



وعلمت سافيدج من مديري مدرسة ماسون الكلاسيكية أنها قامت بانتهاك قواعد اللباس الخاصة بالأكاديمية في المناسبات الرسمية وتحتاج إلى المغادرة، وفقًا لشبكة NBC News.



وزعمت والدة سافيدج، هولي، التي أوصلت الطالبة إلى المكان، أن نائبة المدير نيسا ميتشل أخبرتها أنه سيتم السماح لابنتها بالرقص بحال ارتدت فستاناً.



وقالت صوفي إنها "لا تشعر بالراحة عند ارتداء الفساتين"، مضيفةً أنها لا "تمتلك" فستاناً لارتدائه إذا أرادت الذهاب إلى الحفل.



وأوضحت صوفي أن الحادثة التي وقعت مع مديرة المدرسة "أصابتها بالصدمة" لأنها "لم تعتقد أن ارتداء ملابس تجعلها تشعر بالراحة سيتسبب لها بمشكلة".

وزعمت الأم وابنتها أن الأخيرة ارتدت بدلة في مناسبات مدرسية أخرى بما في ذلك حفلة عيد الحب في شهر شباط الفائت.