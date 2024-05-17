الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"كنتُ مستاءة للغاية"...مدرسة تمنع طالبة من حضور حفل تخرجها لهذا السبب!
منوعات
2024-05-17 | 10:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"كنتُ مستاءة للغاية"...مدرسة تمنع طالبة من حضور حفل تخرجها لهذا السبب!
"كنتُ مستاءة للغاية"...مدرسة تمنع طالبة من حضور حفل تخرجها لهذا السبب!
زعمت طالبة في مدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا الأميركية أنها مُنعت من حضور حفلها تخرجها بعد ارتدائها بدلة وهو الأمر الذي اعتبرته المدرسة بمثابة انتهاك لقواعد اللباس.
وارتدت صوفي سافيدج، البالغة من العمر 16 عامًا، بدلة سوداء مع سترة باللون الزيتوني وربطة عنق لحضور حفل تخرجها في نادي "فاندربيلت" الريفي الراقي يوم السبت الفائت.
وعلمت سافيدج من مديري مدرسة ماسون الكلاسيكية أنها قامت بانتهاك قواعد اللباس الخاصة بالأكاديمية في المناسبات الرسمية وتحتاج إلى المغادرة، وفقًا لشبكة NBC News.
وزعمت والدة سافيدج، هولي، التي أوصلت الطالبة إلى المكان، أن نائبة المدير نيسا ميتشل أخبرتها أنه سيتم السماح لابنتها بالرقص بحال ارتدت فستاناً.
وقالت صوفي إنها "لا تشعر بالراحة عند ارتداء الفساتين"، مضيفةً أنها لا "تمتلك" فستاناً لارتدائه إذا أرادت الذهاب إلى الحفل.
وأوضحت صوفي أن الحادثة التي وقعت مع مديرة المدرسة "أصابتها بالصدمة" لأنها "لم تعتقد أن ارتداء ملابس تجعلها تشعر بالراحة سيتسبب لها بمشكلة".
وزعمت الأم وابنتها أن الأخيرة ارتدت بدلة في مناسبات مدرسية أخرى بما في ذلك حفلة عيد الحب في شهر شباط الفائت.
ومن جهتها، كشفت مدرسة ماسون الكلاسيكية عن وجود قواعد لباس وإرشادات صارمة ومن بينها عدم السماح للفتيات بالمشاركة في الحفل في حال عدم ارتدائهن الفساتين.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
مستاءة
للغاية"...مدرسة
طالبة
تخرجها
السبب!
التالي
الكشف عن وجه "أغنى رجل في تاريخ العالم"... عبدوه في احدى الدول العربية منذ 3400 عام وكان زير نساء! (صور)
بعد 3 سنوات من ارتكاب جريمته راسلها عبر فيسبوك: "لقد اغتصبتك"... وهذا ما حصل بعدها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-12
وصفته بـ "المخيف"... رجل يراقب جارته من النافذة لهذا السبب!
منوعات
2024-05-12
وصفته بـ "المخيف"... رجل يراقب جارته من النافذة لهذا السبب!
0
فنّ
2024-03-19
نادين خوري: كدت انسحب من "العربجي ٢" لهذا السبب! (فيديو)
فنّ
2024-03-19
نادين خوري: كدت انسحب من "العربجي ٢" لهذا السبب! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
11:30
لهذا السبب... توقيع اتفاقية بين "ريديت" و"اوبن ايه آي"
علوم وتكنولوجيا
11:30
لهذا السبب... توقيع اتفاقية بين "ريديت" و"اوبن ايه آي"
0
أخبار دولية
2024-05-16
زيلينسكي يؤكد من خاركيف أن "الوضع صعب للغاية" لكنه "تحت السيطرة"
أخبار دولية
2024-05-16
زيلينسكي يؤكد من خاركيف أن "الوضع صعب للغاية" لكنه "تحت السيطرة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:00
"أنا مستعدة للرحيل"... شابة تثير الجدل بعد قرارها بإنهاء حياتها بطريقة صادمة!
منوعات
11:00
"أنا مستعدة للرحيل"... شابة تثير الجدل بعد قرارها بإنهاء حياتها بطريقة صادمة!
0
منوعات
10:50
"ابني مات"...حادثة مروّعة تودي بحياة طفل في لندن وهذا ما حدث!
منوعات
10:50
"ابني مات"...حادثة مروّعة تودي بحياة طفل في لندن وهذا ما حدث!
0
منوعات
08:13
ساهم في بناء الأهرامات... دراسة تكشف عن مجرى قديم لنهر النيل وهذه التفاصيل!
منوعات
08:13
ساهم في بناء الأهرامات... دراسة تكشف عن مجرى قديم لنهر النيل وهذه التفاصيل!
0
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
06:29
سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان... و3 شهداء باستهداف بيك أب على طريق النجارية الزهراني
امن وقضاء
06:29
سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان... و3 شهداء باستهداف بيك أب على طريق النجارية الزهراني
0
اسرار
00:48
أسرار الصحف 17-05-2024
اسرار
00:48
أسرار الصحف 17-05-2024
0
فنّ
2023-11-14
زوجة وائل جسار تقبّله برومنسيّة.. 18 عاماً من الحب (صورة)
فنّ
2023-11-14
زوجة وائل جسار تقبّله برومنسيّة.. 18 عاماً من الحب (صورة)
0
أخبار دولية
11:15
موسكو: الغرب "يلعب بالنار" بسماحه لكييف بضرب روسيا بصواريخه
أخبار دولية
11:15
موسكو: الغرب "يلعب بالنار" بسماحه لكييف بضرب روسيا بصواريخه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:15
"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:16
مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية
خبر عاجل
13:16
مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية
2
امن وقضاء
04:35
مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات
امن وقضاء
04:35
مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات
3
اقتصاد
02:14
إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:14
إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
06:15
وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
خبر عاجل
06:15
وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
5
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
6
فنّ
03:38
هل سيلقى القبض على اصالة نصري فور وصولها إلى لبنان؟
فنّ
03:38
هل سيلقى القبض على اصالة نصري فور وصولها إلى لبنان؟
7
فنّ
04:51
ممثلة مصريّة تعرّضت للتحرّش في حفل وائل جسار.. والنيابة العامة تتدخّل!
فنّ
04:51
ممثلة مصريّة تعرّضت للتحرّش في حفل وائل جسار.. والنيابة العامة تتدخّل!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More