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"ابني مات"...حادثة مروّعة تودي بحياة طفل في لندن وهذا ما حدث!
منوعات
2024-05-17 | 10:50
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"ابني مات"...حادثة مروّعة تودي بحياة طفل في لندن وهذا ما حدث!
"ابني مات"...حادثة مروّعة تودي بحياة طفل في لندن وهذا ما حدث!
توفي ألام مايكل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات بعد سقوطه من الطابق الخامس عشر من شقة في شرق لندن عن ارتفاع 150 قدماً، بعد فتحه لأحد النوافذ.
وقال شهود عيان إنهم تمكنوا من سماع صوت والده وهو يصرخ "ابني مات" بعد سقوطه من برج شاهق.
وقالت عمة الطفل الصغير، مريم هدافو، لصحيفة "ذا صن"، إن ابن أخيها ذهب إلى المطبخ وفتح النافذة بعد الاستيقاظ مبكراً للذهاب إلى المدرسة.
وتابعت: "كتبت والدته رسائل بريد إلكتروني حول النوافذ والأبواب إلى المجلس خمس مرات وقالت إنها غير آمنة للأطفال"، مضيفةً أن "ألام كان طفلاً جميلاً ولطيفاً وجداً".
وقال شاهد العيان جيه جيه، الذي يعيش في الطابق الثاني عشر "كان الأمر فظيعًا، شعرت بالأسف الشديد لهم". وأضاف شاهد آخر: "أنا مصدوم ولا يمكنني تصديق ما رأيته".
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