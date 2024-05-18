بعد مرور 60 عاما... رجل يكتشف أنه ليس مواطنا أميركيا (فيديو)

اكتشف رجل من ولاية فلوريدا الأميركية أنه ليس مواطنًا بعد أن عاش في الولايات المتحدة لأكثر من ستة عقود.

ووفق موقع "ديلي ميل"، اكتشف جيمي كلاس، 66 عامًا، أنه ليس مواطنًا فعليًا عندما تقدم بطلب للحصول على أوراق تقاعد الضمان الاجتماعي مؤخرًا.

وكلاس، الذي جاء إلى الولايات المتحدة وهو في الثانية من عمره، يعيش في البلاد منذ ذلك الحين، حتى أنه حصل على بطاقة الضمان الاجتماعي، ورخصة القيادة، وبطاقة تسجيل الناخبين.

وبالتالي، فقد صوّت في انتخابات متعددة وتم قبوله في قوات مشاة البحرية وقوات الشرطة، على الرغم من أنه اختار في النهاية وظيفة نقابية بدلاً من ذلك، بحسب المعلومات.

لقد أرسلوا له رسالة جاء فيها: "ستحصل على الشيك الأول في يوم الأربعاء الثاني من شهر كانون الثاني 2020". لكن بدلاً من ذلك، تلقى إشعارًا بأنه تم تجميده لأنه لم يثبت لهم أنه يعيش في البلاد بشكل قانوني.

واعتقد كلاس أنه كان مواطنًا أميركياً طوال حياته، في حين تثبت شهادة ميلاد والده أنه مواطن أميركي. أما والدته فهي من أصل كندي، وأجداده من جهة الأب جاءوا من ألمانيا.

وقال الرجل: "حسنًا، لم يظهر أحد عند باب منزلي لاعتقالي بعد".

الآن، كلاس غير قادر على تلقي مدفوعات الضمان الاجتماعي الخاصة به وسوف يضطر للعودة إلى العمل.

في غضون ذلك، أنشأ كلاس موقع GoFundMe للمساعدة في تغطية هذا التغيير غير المتوقع في حياته. ولقد جمع 235 دولارًا من أصل 10 آلاف دولار اعتبارًا من يوم الخميس.